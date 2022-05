Von der Leyen w Davos: Rosja wstrzymuje dostawy żywności, wykorzystując to jako broń, co ma globalne reperkusje

fot. ARND WIEGMANN / / Reuters

Rosja wstrzymuje dostawy żywności, wykorzystując to jako broń, co ma globalne reperkusje. Przypomina to rosyjską strategię dotyczącą wykorzystywania przez Rosję w ten sam sposób surowców energetycznych - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w swoim wtorkowym przemówieniu na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos.

Jak przekazała Von der Leyen, konsekwencje konfiskaty ukraińskiej żywności przez Rosję to haniebne czyny, które są obecnie jasno widoczne dla całego świata. Poinformowała, że Unia Europejska współpracuje ze Światowym Programem Żywnościowym w celu zapewnienia Ukrainie niezbędnych produktów i możliwości dostarczenia ich na terytorium kraju dla najbardziej potrzebujących. Zdaniem von der Leyen obecny kryzys żywnościowy dobitnie unaocznił, że konieczna jest przemiana światowego porządku. Dodała, że należy działać na rzecz przynajmniej częściowego uniezależnienia się Afryki od importu żywności.

"Logika pogłębiającego się kryzysu żywności jest jasna. Musimy natychmiast działać. Już dziś, ale też i na horyzoncie, są widoczne rozwiązania tego problemu. I dlatego dalej pracujemy, aby odpowiedzieć na reperkusje wojny (Rosji z Ukrainą). Nadszedł czas, aby zakończyć uzależnienia, stworzyć nowe połączenia, zastąpić stare łańcuchy nowymi więzami" - zaapelowała szefowa KE.

Von der Leyen przypomniała, że sankcje gospodarcze nałożone przez Unię Europejskiej przeciwko Rosji niszczą jej gospodarkę, a tym samym rosyjską machinę wojenną uruchomioną przeciwko Ukrainie. Powiedziała, że "Unia Europejska zapewnia wsparcie wojskowe oblężonemu państwu po raz pierwszy w historii" i zaproponowała największe jak dotąd wsparcie finansowe dla kraju trzeciego w wysokości 10 mld euro.

"Wspólnie pomożemy powstać Ukrainie z popiołów" - przekazała von der Leyen.

Wyjaśniła, że wysiłki na rzecz rekonstrukcji kraju po wojnie powinny być skierowane na modernizację ukraińskiej administracji, co może być konieczne, aby Ukraina mogła dołączyć do Unii Europejskiej. Zapowiedziała, że reformy powinny dotyczyć umocnienia rządów prawa, niezależności sądownictwa oraz walki z korupcją.

Przewodnicząca KE przekazała ponadto, że UE powinna unikać uzależniania się od "niegodnych zaufania krajów" pod względem energetycznym, tak jak miało to miejsce w przypadku zależności dostaw paliw kopalnych z Rosji. Dla von der Leyen jest to okazja do działania na rzecz zielonych źródeł energii. To z kolei, jak wyjaśniła, ma spowodować wzrost zapotrzebowania na lit i metaliczny krzem potrzebne do produkcji baterii, chipów, pojazdów elektrycznych czy turbin wiatrowych. Szefowa KE poinformowała, że UE zapewniła partnerstwo w sprawie koniecznych materiałów m.in. z Kanadą.

Von der Leyen powiedziała także, że Rosjanie walczą z Ukraińcami "tak, jakby nie były to istoty ludzkie". Podkreśliła, że wojna na Ukrainie nie jest jedynie kwestią przetrwania Ukraińców, lecz problemem międzynarodowym, a przeciwstawienie się jej jest zadaniem całej światowej społeczności. (PAP)

