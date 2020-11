Von der Leyen: Europa powinna wyjść z inicjatywą dla USA

Rada Europejska

Podziały można zasypać, rany zagoić, ale niektóre różnice są głębsze niż jedna administracja i nie znikną po wyborach; Europa powinna wyjść z inicjatywą w sprawie nowej agendy transatlantyckiej - powiedziała we wtorek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Jej przemówienie na dorocznym spotkaniu z unijnymi ambasadorami jest pierwszym pogłębionym komentarzem UE do wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych i ofertą współpracy dla nowego prezydenta tego kraju.

"Nasz sojusz opiera się na wspólnych wartościach i wspólnej historii. Na wspólnej wierze we współpracę, by budować silniejszy, bardziej pokojowy i dostatni świata. Te cele zawsze będą trwałe. Uważam jednak, że w zmieniającym się globalnym krajobrazie nadszedł czas na nowy program transatlantycki, dostosowany do dzisiejszego świata" - podkreśliła szefowa Komisji.

Jej zdaniem to Europa powinna przejąć inicjatywę, proponując współpracę z nową administracją w obszarach, które mogą wzmocnić dwustronne i wielostronne partnerstwa.

Niemka wskazała, że powinno to obejmować obszary od bezpieczeństwa po zrównoważony rozwój, od regulacji technologicznych po handel, od wyrównywania globalnych warunków ekonomicznych po wzmacnianie globalnych instytucji. "To nie tylko kwestie relacji UE-USA, a nasz sojusz to nie tylko my. To musi być kręgosłup nowego globalnego sojuszu" - oświadczyła.

stk/ akl/