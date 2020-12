Von der Leyen: 27 państw UE musi rozpocząć szczepienia przeciwko Covid-19 tego samego dnia

Komisja Europejska

27 państw UE musi rozpocząć szczepienia przeciwko Covid-19 tego samego dnia - powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen podczas debaty w Parlamencie Europejskim.

Dodała, że pierwsza szczepionka przeciwko Covid-19 zostanie dopuszczona do obrotu jak najszybciej, aby jak najszybciej rozpocząć szczepienia.

"Zakupiliśmy więcej dawek szczepionki przeciwko Covid-19 niż potrzeba, żeby zapewnić szczepienie wszystkim obywatelom Europy; będziemy także w stanie zaopatrzyć naszych partnerów" - oświadczyła.

Poinformowała też, że by położyć kres pandemii koronawirusa, 70 proc. ludzi musi zostać zaszczepionych. "To jest ogromne zadanie, które przed nami stoi" - zaznaczyła.

Oznajmiła, że 27 państw UE musi rozpocząć szczepienia przeciwko Covid-19 tego samego dnia. "Tak jak razem przechodziliśmy przez tę pandemię, razem musimy rozpocząć działania" - powiedziała.

Szefowa KE podkreśliła, że celem UE jest pokonanie wirusa. "3 tys. Europejczyków umiera dziennie ze powodu zakażenia wirsuem. W niektórych krajach UE coraz więcej osób jest przyjmowanych do szpitali" - oświadczyła.

Europejska Agencja Leków (EMA) zapowiedziała, że w poniedziałek 21 grudnia zbierze się panel ekspertów w celu oceny szczepionki przeciwko Covid-19, wyprodukowanej przez amerykańską firmę Pfizer i niemieckiego partnera tej korporacji, spółkę BioNTech.

Wcześniej spotkanie planowano na 29 grudnia, jednak - jak przekazała EMA - jego organizacja jest możliwa wcześniej po tym, gdy firmy dostarczyły dodatkowe informacje na temat szczepionki.

Agencja poinformowała, że w przypadku, gdy wyda pozytywną decyzję, Komisja Europejska przyspieszy proces decyzyjny w celu przyznania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu we wszystkich państwach UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

EMA zajmuje się wydawaniem zaleceń dotyczących leków, jednak ostateczne słowo w sprawie zatwierdzenia danej substancji ma Komisja Europejska i zazwyczaj postępuje ona zgodnie z zaleceniami agencji.

Reuters podał, powołując się na wypowiedź federalnego ministra zdrowia Jensa Spahna, że Niemcy mogą rozpocząć szczepienia przeciwko Covid-19 już w Boże Narodzenie.

Szef resortu zdrowia tego kraju powiedział we wtorek, że kraj może zacząć podawać szczepionki w ciągu 24-72 godzin po tym, gdy produkt BioNTech/Pfizer otrzyma zgodę regulacyjną Unii Europejskiej. Jego zdaniem może rozpocząć się to już w Boże Narodzenie.

Jak podaje EMA, pozwolenie na dopuszczenie do obrotu gwarantuje, że szczepionki przeciwko Covid-19 spełniają te same wysokie standardy UE, co wszystkie szczepionki i leki dostępne na ternie Unii.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ mal/