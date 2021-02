Von de Leyen: Europejska strategia szczepień jest właściwa

Sąd ocenił, ile kosztuje prywatność

Osobie, której dane osobowe bezprawnie ujawniono, należy się finansowe zadośćuczynienie – uznał sąd. To prawdopodobnie pierwszy wyrok, w którym odwołano się wprost do RODO przyznającego prawo do takiej rekompensaty" - informuje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".