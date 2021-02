Vixa Games chce wejść na NewConnect w latach 2021-2022

fot. Grzegorz Kawecki / Puls Biznesu

Vixa Games, producent i wydawca gier wideo, w latach 2021-2022 planuje debiut na rynku NewConnect - podała spółka w komunikacie prasowym.

Wśród głównych celów studia w latach 2021-2022 jest także wydanie co najmniej dwóch gier indie premium rocznie. Strategia studia zakłada produkcję na najważniejsze platformy dystrybucyjne, w szczególności Nintendo Switch, konsole PlayStation, Xbox oraz na komputery stacjonarne. Tytuły z portfolio Vixa Games, które w tym roku trafią do sprzedaży to Love Colors i Dino Galaxy Tennis na Nintendo Switch i PC oraz The Crackpet Show (wczesny dostęp) na PC.(PAP Biznes)

