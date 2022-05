Vinted kontra UOKiK. Ponad 5,3 mln złotych kary dla portalu handlowego

fot. Anna Gawlik / / Shutterstock

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na litewską spółkę Vinted ponad 5,3 mln zł kary. Prezes UOKiK zakwestionował brak informacji o warunkach dostępu do zarabianych na platformie pieniędzy i o możliwości rezygnacji z płatnej "Ochrony Kupującego" - poinformował w we wtorek UOKiK.

Prezes UOKiK zadecydował o nałożeniu na portal handlowy Vinted kar o łącznej wysokości 5 mln 360 tys. 447 zł. W ocenie urzędu działania spółki narażały konsumentów na podejmowanie niekorzystnych decyzji, utratę czasu i pieniędzy.

Vinted to litewski serwis ogłoszeniowy i internetowa platforma przeznaczona do sprzedaży i wymiany używanej odzieży przez osoby prywatne. Kara została nałożona w związku z postępowaniem wszczętym we wrześniu 2021 r., w którym Prezes UOKiK postawił portalowi dwa zarzuty.

Urząd zwrócił uwagę m.in. na praktyki stosowane przez dostawcę usług płatniczych w portalu - spółkę Ayden - wobec sprzedających. UOKiK wskazał na brak informacji o tym, że dostęp do zarobionych na platformie pieniędzy może się wiązać z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków związanych z weryfikacją tożsamości.

"O tym, że wypłata środków może być uzależniona od potwierdzenia tożsamości, spółka nie informowała w należyty sposób. Konsument nie dowiadywał się o tym ani z regulaminu platformy, ani na etapie zakładania e-portfela, w którym gromadzone są środki z transakcji przeprowadzonych na Vinted.pl" - przekazano w komunikacie UOKiK. "W regulaminie serwisu wskazane było jedynie, że pieniądze z e-portfela można w każdej chwili przelać na swoje konto bankowe. Wiadomość o konieczności weryfikacji tożsamości przychodziła zbyt późno – już po przeprowadzeniu transakcji" - zaznaczono. Jak dodano, we wspomnianej wiadomości brakowało także "szczegółów, jakie wymagania powinny spełniać przekazane dokumenty".

UOKiK zakwestionował również praktyki Vinted wobec kupujących. "Problemem jest brak informacji o sposobie zakupu bez ponoszenia opłaty za +Ochronę Kupującego+" - wskazano. "Ochrona Kupującego" polega na zwrocie pieniędzy, jeśli nabyty przedmiot nie zostanie wysłany lub dotrze uszkodzony, a także na zapewnieniu bezpiecznej płatności.

"Choć spółka dopuszcza transakcje bez +Ochrony Kupującego+, to nigdzie nie jest opisane, jak skorzystać z takiego trybu" - podkreślił UOKiK. "Kupujący musi się sam domyślić, żeby kliknąć w przycisk +Zapytaj o przedmiot+ i w trakcie rozmowy ze sprzedającym uzgodnić sposób przekazania kupionych rzeczy i zapłaty za nie" - wyjaśnił UOKIK. "Natomiast kliknięcie w przycisk +Kup teraz+ automatycznie wiąże się z naliczeniem opłaty za +Ochronę Kupującego+, która wynosi 2,9 zł plus 5 proc. ceny" - dodano.

Jak poinformował UOKiK, łączne kary finansowe nałożone na litewski podmiot wynoszą 5 mln 360 tys. 447 zł. Ponadto spółka musi poinformować konsumentów o wydanej decyzji i zakwestionowanych praktykach w serwisie Vinted.pl i na Facebooku.

"O wątpliwościach związanych z żądaniem od konsumentów skanów dowodów osobistych Prezes UOKiK poinformował również Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych" - dodano w komunikacie UOKiK.

Autorka: Ewa Nehring