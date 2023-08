Viaplay wyprzeda swoje produkty? Konkurencja może to wykorzystać

Jakiś czas temu pojawiła się w mediach informacja o problemach Viaplay. Skandynawska sieć może całkowicie wycofać się z Polski, znaleźć partnera lub ograniczyć działalność w naszym kraju. Portal Wirtualnemedia.pl podaje, że trwający właśnie audyt obejmuje także ofertę filmowo-serialową i istnieje szansa, że gotowe już produkcje zostaną sprzedane konkurencji.

fot. rafapress / / Shutterstock

Skandynawska sieć na poważnie wzięła się za produkcję serialów w Polsce. Już w 2021 roku zapowiedziano, że powstanie serial "Morderczynie", a zdjęcia zostały zakończone w ubiegłym roku. Premierę początkowo zaplanowano na wiosnę br., ale w czerwcu przesunięto to na jesień, jednak i ten termin stanął pod znakiem zapytania.

Podobny los spotkał również serial "Udar", do którego zdjęcia zakończono wiosną tego roku, ale data premiery pozostaje nieznana. Nie ma pewności również co do tego, czy w Viaplay będzie można zobaczyć reality-show "Powerwoman Polska".

W rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl biuro prasowe Viaplay nie podaje zbyt wielu szczegółów. "Obecnie jako Viaplay jesteśmy w trakcie działań związanych ze strategicznym audytem rynków międzynarodowych, w tym Polski. Do tej pory stworzyliśmy wiele oryginalnych polskich produkcji. Audyt dotyczy także naszej oferty filmowo-serialowej oraz określenia roli pracowników i współpracowników odpowiedzialnych za ich realizację" - poinformowano.

Czy jakaś platforma wykupi te produkcje?

Tego typu przejęcia nie byłyby żadną nowością. Polski serial "Warszawianka" powstał początkowo z myślą o HBO Max, ale ostatecznie został kupiony przez nowego gracza na rynku, czyli platformę SkyShowtime.

Chętnych na odkupienie gotowych treści Viaplay prawdopodobnie brakować nie będzie. Takie platformy jak Netflix, Disney+ czy Amazon Prime Video mogłyby tym ruchem rozbudować własne portfolio polskich produkcji.

Warto przypomnieć, że Canal+ nabył ostatnio 12 proc. udziałów w skandynawskiej sieci i może planować kolejne ruchy związane z Viaplay. Jednak rzecznik Canal+ w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl nie chciał zabierać głosu w sprawie odkupienia praw do tych serialów.

PB