VeloBank na sprzedaż, a kupiec może być sporym zaskoczeniem

Niemal rok po utworzeniu VeloBanku nie milkną spekulacje o nowym nabywcy dawnego Getin Banku należącego do Leszka Czarneckiego. Nowy gracz w branży może być sporym zaskoczeniem, ale za to bank pozostałby w polskich rękach.

fot. Włodzimierz Wasyluk / / FORUM

30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację wobec Getin Noble Bank. Działalność upadłego banku została przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych utworzonego przez osiem banków komercyjnych, z czasem bank ten nazwano VeloBank. Na proces ten przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia. W czerwcu informowaliśmy, że VeloBank wkrótce rozpocznie formalny proces poszukiwania inwestora.

VeloBank to bank uniwersalny, pod koniec 2022 roku był 9. bankiem w Polsce pod względem wolumenu pożyczek brutto. Do końca września BFG czeka na niewiążące oferty zakupu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nowego właściciela VeloBanku poznamy do końca marca przyszłego roku.

Sołowow w drodze po VeloBank?

Zainteresowanych nabyciem banku ma być ok. 10 inwestorów. Wśród nich znajduje się spora niespodzianka - dokumenty dotyczące Velo Banku miał pobrać wehikuł finansowy MS Galleon kontrolowany przez Michała Sołowowa, wieloletni nr 1. na liście najbogatszych Polaków - informuje Business Insider.

Jego pojawienie się na liście jest zaskakujące, ponieważ miliarder do tej pory nie był znany z inwestowania w sektor finansowy. Perłą w koronie imperium Sołowowa jest chemiczny Synthos czy też dobrze znany producent wyposażenia łazienek Cersanit oraz producent warstwowych podłóg drewnianych Barlinek.

- Wiele będzie zależało od badania kondycji banku czy zobowiązań, jakie przed jego potencjalnymi nabywcami postawi Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Michał Sołowow do tej pory nie miał doświadczenia w sektorze bankowym, ale jest to jeden z najpoważniejszych inwestorów, którzy zainteresowali się VeloBankiem. W tym procesie doradza mu firma konsultingowa KPMG - twierdzi informator Business Insidera zaznajomiony ze sprawą.

Po 9 miesiącach Velo Bank z solidnym zyskiem

Kondycja banku wydaje się dość dobra, a Velo Bank w ciągu 9 miesięcy działalności zanotował 357,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto - informował przed weekendem bank w komunikacie prasowym.

Bank chwalił się także wysokim poziomem zwrotu z kapitału (ROE), który na koniec czerwca 2023 r. wyniósł 61 proc. Natomiast suma bilansowa wyniosła 43,4 mld zł.

"Wyniki finansowe Velo Banku pokazały, że nasza strategia była dobrze wyważona, a ambicje - realistyczne. Zbudowany potencjał okazał się wyższy, co pozwoliło nam zbliżyć się do ich realizacji już po dziewięciu miesiącach działalności. Udowodniliśmy, że na rynku wciąż jest przestrzeń do zagospodarowania i tworzenia nowej jakości bankowania" - powiedział, cytowany w komunikacie, Adam Marciniak, prezes Velo Banku.

Sprzedaż nie będzie szybka

BFG informował w czerwcu, że transakcja zostanie podzielona na dwa etapy - w pierwszym potencjalni inwestorzy zostaną zaproszeni do złożenia niewiążącej oferty wstępnej, a w drugim wybrani oferenci zostaną zaproszeni do złożenia ofert wiążących.

"BFG oczekuje, iż wybrani oferenci będą gwarantować bezpieczne i stabilne zarządzanie Bankiem oraz wykażą zdolność do zapewnienia bankowi odpowiedniego wsparcia i posiadania odpowiedniego potencjału finansowego i know-how dla ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem" - napisano w ówczesnym komunikacie BFG.

- Posiadanie banku to jest nie tylko czerpanie zysków, ale też odpowiedzialność. Jesteśmy gotowi rozmawiać z potencjalnymi inwestorami, innymi niż grupy bankowe czy banki. Natomiast musimy jasno artykułować nasze oczekiwania, a są nimi przede wszystkim gotowość do wsparcia kapitałowego plus racjonalny horyzont inwestycyjny - mówił z kolei przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski w wywiadzie dla Business Insidera.

Sprzedaż banku jest z reguły złożonym procesem - choć kluczową decyzję w tej sprawie podejmie BFG, to bez zgody od KNF nie uda się zamknąć transakcji. Co więcej, inwestor powinien zostać także zaakceptowany przez Komisję Europejską.