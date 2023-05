Jeden z banków uruchamia sklep internetowy. Kupisz tam miód i pompę ciepła

Bank powstały na kanwie Getin Noble Banku chce jeszcze mocniej kojarzyć się klientom z ekologią. W najbliższych dniach uruchomi internetowy sklep, gdzie każdy produkt będzie związany ze zdrowym, "zielonym" trybem życia. W ofercie jest zarówno ciężki sprzęt, jak i fotowoltaika, ale i drobne produkty żywnościowe czy dekoracyjne. Znamy szczegóły marki VeloMarket.

Czy banki w przyszłości nadal pozostaną bankami? O tym rozmawiano w środę podczas jednego z paneli dyskusyjnych w ramach gospodarczo-technologicznego kongresu ImpactCEE. Zaproszeni przedstawiciele sektora finansowego byli zgodni - kryzys, ale też technologiczny postęp i zmieniające się przyzwyczajenia klientów powodują, że banki będą musiały testować dystrybucję produktów innych niż konto, lokata czy kredyt.

– Uważam, że jako sektor bankowy powinniśmy wyjść ze swojej strefy komfortu i oferować klientom inne (niż finansowe - red.) produkty – mówiła w przywołanej dyskusji Agata Strzelecka, dyrektor zarządzająca VeloBanku. Cytowała badania, z których wynika, że 2/3 klientów banków chętnie sięgnie w tych instytucjach także po produkty inne niż bankowe. Najchętniej te z zakresu e-commerce, usług telemedycznych czy kursów online.

Strzelecka przekonywała, że właśnie e-commerce to dla banków najbardziej naturalny kierunek rozwoju. – Banki są bardzo zaawansowane technologicznie, w związku z czym potrafią robić dobre platformy. W najbliższych dniach jako pierwsi w obszarze bankowości taką platformę oddamy do użytku – mówiła.

– Chcemy zachęcać klientów do ekologicznego stylu życia. Oferujemy tam produkty, które wspierają zieloną transformację - pompy ciepła, fotowoltaikę. Proponujemy tam również doradztwo - ekspertów, którzy poprowadzą klienta za rękę od momentu powstania potrzeby aż do samego zakupu sprzętu – padło ze sceny.

Znamy szczegóły nowego sklepu VeloBanku (i nowego kredytu)

W rozmowie z Bankier.pl Agata Strzelecka z VeloBanku zdradziła więcej szczegółów zapowiedzianego uruchomienia sklepu internetowego. Po pierwsze VeloMarket - bo tak ma się nazywać nowa platforma - będzie działał pod osobną marką i będzie dostępny nie tylko dla obecnych klientów VeloBanku. Ci ostatni jednak będą tam szczególnie mile widziani, czego dowodem mają być preferencyjne, niższe ceny.

Wydaje się, że VeloBank duże nadzieje pokłada w sprzedaży fotowoltaiki i pomp ciepła dla domów. Bank podjął współpracę z firmami specjalizującymi się w tej dziedzinie i chce oferować nie tyle sam sprzęt, co pełną obsługę klienta - włącznie z doradztwem w zakresie doboru ilości i rodzaju sprzętu.

Nie jest zaskoczeniem, że bank będzie zachęcał do sfinansowania zwłaszcza większych zakupów kredytem. W najbliższym czasie wprowadza eko-kredyt, proponowany zwłaszcza tym, którzy zdecydują się na skorzystanie z usług instalatorów zielonych rozwiązań dla domu.

Nie tylko fotowoltaika i pompy ciepła

Na starcie sklep zaoferuje ok. 10-15 tysięcy produktów różnej maści - ich wspólnym mianownikiem ma być związek ze zdrowym, ekologicznym trybem życia klientów. Obok zapowiadanych podczas ImpactCEE pomp ciepła czy fotowoltaiki, znajdzie się tam również wiele drobnych produktów z kategorii żywność czy dekoracje.

VeloMarket ma być kojarzony z wyselekcjonowanymi zielonymi produktami z wielu kategorii. Na platformie banku będzie można kupić sprzęt RTV czy AGD (np. pralki z wysoką klasą energetyczną), sprzęt sportowy (np. hulajnogi), produkty dla domu i ogrodu (lampy czy latarki), żywność z europejskim certyfikatem ekologicznym czy towary z kategorii "zdrowie i uroda".

– Planujemy dojść do dużych liczb (sprzedawanych produktów - red.) – mówi w rozmowie z Bankier.pl Agata Strzelecka. – Kategoria, w której chcemy zaistnieć, jest raczej niszowa, ale na pewno będziemy cały czas ją rozwijać i proponować oferty kolejnych sprzedawców. Klienci mają zaufanie do banków, dlatego w pierwszej kolejności musimy zadbać o to, żeby to zaufanie utrzymać. Stąd może mniejsza liczebnie oferta na starcie, za to produkty i merchanci wybrani precyzyjnie.

VeloBank - co trzeba o nim wiedzieć?

VeloBank to relatywnie nowa marka na polskim rynku bankowym. O szczegółach powołania jej do życia pisaliśmy jesienią 2022 roku. VeloBank powstał po tym, jak dawny Getin Bank we wrześniu ubiegłego roku został poddany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przymusowej restrukturyzacji. W gronie klientów VeloBanku są tym samym także klienci dawnego Getinu - z posiadanymi tam wcześniej produktami i numerami rachunków. Tutaj przeczytasz więcej na temat transformacji Getin Banku w VeloBank.

Władze nowej bankowej marki postawiły na ekologię i zapowiadają pozyskiwanie klientów, dla których ważny jest zdrowy, ekologiczny tryb życia. Tę filozofię szerzą począwszy od koloru nowego logotypu, teraz ogłoszona nowa usługa to kolejny krok na zielonej ścieżce.

– Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w sektorze bankowym, ale myślę, że nie ostatnie – mówiła w rozmowie z Bankier.pl Agata Strzelecka z VeloBanku.

O tym, jakie usługi dodatkowe mogą w przyszłości rozwijać banki przeczytasz także w artykule "Nachodzą VAS-y. Kto skorzysta?".