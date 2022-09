VeloBank następcą Getin Banku. Co to oznacza dla klientów?

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Działalność banku zostanie przeniesiona do VeloBanku - wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych. Co to oznacza dla klientów?

W skład należącego do Leszka Czarneckiego (jeszcze do piątkowego poranka, 30 września) Getin Noble Banku wchodzą takie marki, jak Getin Bank (bankowość detaliczna), Noble - Bankowość Osobista (bankowość osobiste) i Noble Bank (bankowość private banking).

Wskutek przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku jego działalność zostanie przeniesiona do Banku BFG, którego głównym akcjonariuszem będzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Docelowo będzie działał pod nazwą VeloBank.

Co to oznacza dla klientów

W związku z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Banku jego klienci nie muszą podejmować żadnych działań - informuje BFG.

Dla klientów nic się nie zmienia. Klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mając dostęp do swoich wszystkich oszczędności w placówkach oraz przez bankowość internetową i aplikację mobilną

Klienci mogą korzystać z kart i bankomatów. Nie zmieniają się numery rachunków bankowych, strony logowania, hasła i loginy do bankowości internetowej pozostają bez zmian.

Do nowego VeloBank przeniesione mają zostać m.in. wszystkie depozyty, a także kredyty w PLN.

Natomiast kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank. Kredyty niepracujące zostaną przeniesione częściowo.

Klienci indywidualni w razie pytań lub wątpliwości mogą skontaktować się z całodobową infolinią pod numerem +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01. Z kolei dla klientów firmowych i sektora publicznego infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 pod numerami +48 608 019 700 lub + 48 32 604 30 25.

Jak poinformował BFG na przeprowadzenie procesu przymusowej restrukturyzacji w zakresie przeniesienia działalności Getin Noble Banku oraz zapewnienie nieprzerwanej obsługi klientów Getin Noble Banku i bezpieczeństwa ich środków przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia, z czego 6,87 mld pochodzi z funduszy własnych BFG, a 3,47 mld zł to zaangażowanie środków SOBK.

JM