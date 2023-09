VeloBank pokazał zysk po 9 miesiącach działalności

VeloBank w ciągu 9 miesięcy działalności zanotował 357,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto, a w samym II kwartale tego roku było to 78,4 mln zł - poinformował bank w komunikacie prasowym.

/ VeloBank

Poziom zwrotu z kapitału (ROE) na koniec czerwca 2023 r. wyniósł 61 proc. Suma bilansowa wyniosła 43,4 mld zł.

Skonsolidowane fundusze własne na dzień 30 czerwca br. wyniosły 992 mln zł, a poziom wskaźnika kapitałowego TCR, dzięki zaliczeniu do funduszy regulacyjnych zysku wygenerowanego w okresie pierwszych 6 miesięcy działalności, wzrósł do poziomu 6,30 proc., tj. był o 1,89 p.p. powyżej poziomu z marca br.

Jak podano, liczba VeloKont, czyli flagowego rachunku osobistego banku, przekroczyła aktualnie 160 tys.

Strategia VeloBanku zakładała osiągnięcie 400 mln zł zysku i 150 tys. VeloKont na koniec 2023 roku.

"Wyniki finansowe VeloBanku pokazały, że nasza strategia była dobrze wyważona, a ambicje - realistyczne. Zbudowany potencjał okazał się wyższy, co pozwoliło nam zbliżyć się do ich realizacji już po dziewięciu miesiącach działalności. Udowodniliśmy, że na rynku wciąż jest przestrzeń do zagospodarowania i tworzenia nowej jakości bankowania" - powiedział, cytowany w komunikacie, Adam Marciniak, prezes VeloBanku. (PAP Biznes)

