Vectra i Multimedia Polska z podwyżkami cen. Klienci ślą skargi do UOKiK

Podwyżki cen wszystkiego i wszędzie to otaczająca nas rzeczywistość. Nie każdemu się to podoba, więc ślą pisma do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od stycznia wpłynęło ponad 140 skarg na podwyżki cen wprowadzonych przez Vectrę i jej sieć Multimedia Polska - informują Wirtualne Media.

Nowi klienci oraz ci przedłużający umowy z Vectrą i jej spółkami otrzymali jesienią ubiegłego roku umowy zawierające tzw. klauzule inflacyjne. Zgodnie z nimi usługodawca może podnieść opłaty w trakcie okresu umownego o tyle, o ile w roku wcześniejszym wyniosła inflacja konsumencka.

Na efekty nie trzeba było długo czekać, informacja o podniesieniu cen usług Vectry pojawiła się w połowie stycznia, tuż po tym, gdy GUS poinformował, że w 2022 roku średnioroczna inflacja wyniosła 14,4 proc. „Waloryzacja opłat jest zgodna z zapisami w umowach z abonentami i wynika bezpośrednio z poziomu inflacji określanego poprzez średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. podany przez GUS” - argumentuje Vectra.

W lutym podwyżkę otrzymali klienci Multimedia Polska. - Według zapisów umowy o świadczeniu usług Multimedia Polska będzie dostosowywać wysokość opłat za poszczególne usługi stosownie do zmieniającego się poziomu inflacji. Mając na uwadze wysokość powyższego wskaźnika, informujemy, że dokonujemy waloryzacji opłat przy zastosowaniu wskaźnika i zgodnie z poniższą tabelą - informowała wówczas firma.

Klienci skarżą się na podwyżki do UOKiK

Od początku roku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierowano 96 skarg na Vectrę i 36 na Multimedia Polska, które były związane z klauzulami inflacyjnymi. Jeszcze w ubiegłym roku nad owymi klauzulami postanowił pochylić się UOKiK. Sprawa dotyczyła zapisów wprowadzanych do umów przez największych operatorów telekomunikacyjnych.

"Zmiany istotnych elementów trwającego zobowiązania nie zawsze są dopuszczalne, dlatego wszcząłem postępowania wyjaśniające w sprawie wprowadzonych przez operatorów komórkowych klauzul inflacyjnych. Podejrzewamy, że mogą one stanowić klauzule abuzywne, a zatem niedozwolone prawnie zapisy, które rażąco naruszają interesy konsumentów" - mówił wówczas prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Efektów działań jeszcze nie widać, jednak „postępowania wyjaśniające są w toku”.

Vectra została ukarana przez UOKiK w styczniu tego roku karą w wysokości ponad 22 mln złotych. Spółka miała jednostronnie, bez podstawy prawnej, zmienić zapisy umowy na czas nieoznaczony, a następnie bezprawnie podwyższała opłaty za internet i telewizję.

Vectra nie zgodziła się z takim stanowiskiem i zapowiedziała walkę w sądzie. - Uregulowanie kwestii waloryzacji w sposób jednoznaczny i jasny, przyczyni się do zwiększenia ochrony praw konsumentów w Polsce. Na temat takich rozwiązań pozytywnie wypowiadał się już m.in. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To także sposób na to, aby klienci uniknęli skokowych zmian cen tych usług w przyszłości - tłumaczyła w rozmowie z Wirtualnymi Mediami Justyna Grzelak, PR managerka Vectry.

