Varso Tower – najwyższy budynek w Unii Europejskiej gotowy

fot. Wojciech Kryński / / FORUM

Po ponad pięciu latach od rozpoczęcia budowy w Warszawie oddany do użytku został budynek Varso Tower. Drapacz chmur mierzący wraz z iglicą 310 m został tym samym najwyższym budynkiem Unii Europejskiej, wyprzedzając o 10 m frankfurcki Commerzbank Tower.

Varso Tower powstał w Warszawie w pobliżu skrzyżowania al. Jana Pawła II i ul. Chmielnej. W warszawskim drapaczu chmur znajdą się biura, hotel, pasaż handlowo-usługowy i centrum innowacji. Na najwyższym, 53. piętrze, znalazł się ogólnodostępny taras widokowy. Na wysokości 206 m zasadzono m.in. szesnaście drzew. Podobny został umiejscowiony na 49. piętrze. Pod nim zaś znalazła się restauracja i bar.

Wróćmy jednak do tego co najbardziej wyróżniające, czyli wysokości. Mierzący 310 m Varso Tower, stając się najwyższym budynkiem na terenie UE, wyprzedził położony we Frankfurcie nad Menem Commerzbank Tower (300 m). Podczas budowy rywalizował jednak z londyńskim Shardem, którego wyprzedził zaledwie o 40 cm. W trakcie trwania budowy Wielka Brytania opuściła jednak szeregi państw należących do UE.

Warszawski drapacz chmur nie jest jednak najwyższym budynkiem w Europie. Przed nim plasuje się pięć budynków znajdujących się w europejskiej części Rosji, w tym najwyższy – Łachta Centr (462 m) położony w Petersburgu.

Varso Tower w rankingu najwyższych polskich budynków (mierzonych do dachu) wyprzedza wrocławski Sky Tower (206 m) oraz inne warszawskie budynki: biurowiec Q22 (195 m), Złota 44 (192 m) i Pałac Kultury i Nauki (188 m).

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Jeśli weźmiemy całkowitą wysokość, Varso Tower mierzące wraz z iglicą 310 m wyprzedza PKiN (237 m) oraz znajdujący się po sąsiedzku budynek Warsaw Spire (220 m).

Varso Tower pierwotnie miał być oddany do użytku w I kw. 2022 r. Budowa przeciągnęła się jednak niemal do końca II kw. 2022 r. Przypomnijmy, że prace ruszyły w 2016 r., choć o planach jego budowy mówiono już pięć lat wcześniej. Na początku 2021 r. osiągając 230 m, warszawski drapacz chmur stał się najwyższym budynkiem w Polsce.

MKZ