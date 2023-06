Katastrofa na kursie w czasie debiutu. Start spółki ze stajni SimFabric na NewConnect

Kurs akcji VRFabric na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect wyniósł 21 zł. Dalszy handel tylko pogłębił spadki i przyczynił się do prawdziwej katastrofy w debiucie.

Do obrotu na NewConnect trafiło: 1 mln akcji serii A, 203.000 akcji serii B i 66.000 akcji serii C. Wartość nominalna każdej akcji to 0,10 zł. Ostatecznie w pierwszym dniu notowań kurs akcji spadł o 70,87 proc. do 10,66 zł. Kurs odniesienia ustalony przed debiutem wynosił 36,60 zł za akcję.

VRFabric jest spółką zależną SimFabric, który ma 48,86 proc. akcji VRFabric.

VRFabric zajmuje się wykonywaniem symulatorów, gier i produkcji własnych na gogle wirtualnej rzeczywistości, a także portowaniem gier z portofolio SimFabric oraz innych studiów zewnętrznych na urządzenia VR. (PAP Biznes)

