VAT od przesyłek z Azji już od lipca. Sejm przeciw propozycji Senatu

fot. Chansom Pantip / / Shutterstock

Sejm odrzucił w czwartek wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o VAT, zawierającej tzw. pakiet e-commerce. W najważniejszej Senat chciał opóźnienia wejścia w życie ustawy - z 1 lipca na 1 września.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług ma wprowadzić do polskiego prawa tzw. pakiet VAT e-commerce. Ma on przyczynić się do wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich, poprzez m.in.: zniesienie zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro spoza Unii Europejskiej, objęcie interfejsów elektronicznych obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem.

Zmiany mają prowadzić do pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów lub usług w miejscu ich konsumpcji. Oznacza to, że przychody z VAT będą zasilać budżet państwa ostatecznego odbiorcy danego towaru lub usługi. Planowane jest zmniejszenie obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych poprzez uproszczenie i modernizację systemu VAT, jeśli chodzi o transgraniczny handel elektroniczny.

Ustawa trafi teraz do prezydenta. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś

mww/ wkr/ mmu/