Użytkownicy Steama na celowniku cyberprzestępców. NASK ostrzega

NASK ostrzega przed oszustami, którzy wyłudzają dane do serwisu Steam. Używają do tego fałszywego panelu logowania - oszuści dokładnie dopracowali stronę - podkreślono.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa poinformowała we wtorek, że zespół CERT Polska (Computer Emergency Response Team), czyli zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego, w minionym tygodniu zaobserwował próbę wyłudzenia danych do serwisu Steam.

"Fałszywa witryna zawierająca ofertę wczesnego dostępu do gry Counter Strike była elementem ataku typu Browser in The Browser. Znajdował się na niej fałszywy panel logowania do portalu Steam" - podała NASK.

Podkreśliła, że oszuści dokładnie dopracowali stronę, na której rzekomo znajduje się adres URL oficjalnego serwisu steamcommunity. "W rzeczywistości jest to jednak statyczny obrazek, a formularz do wpisania danych przesyła je bezpośrednio do oszustów" - wyjaśniła NASK. (PAP)

