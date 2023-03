Użytkownicy Allegro zagrożeni atakiem. Oszuści wyłudzają dane do logowania i kart

ING jako pierwszy wprowadzi tę usługę. E-bankowość będzie bezpieczniejsza

ING planuje wprowadzić dodatkowe zabezpieczenie do logowania do bankowości internetowej. Będzie to tzw. U2F, czyli klucz sprzętowy. Taki klucz wygląda jak mały pendrive, który umieszczany jest w porcie USB komputera.