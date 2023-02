Użytkownicy Allegro i poczty Onet muszą uważać. Na celowniku oszustów jest także bank

NASK poinformowała o kampanii wyłudzającej dane dostępowe do poczty elektronicznej Onet, w ramach której przestępcy wysyłają fałszywe wiadomości o rzekomym podejrzanym logowaniu. Instytucja wydała też ostrzeżenia dla użytkowników Allegro oraz klientów mBanku.

fot. Rawpixel.com / / Shutterstock

Zespół CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej poinformował w środę, że otrzymał zgłoszenia dotyczące podejrzanych wiadomości, których celem było wyłudzenie danych uwierzytelniających do skrzynki poczty elektronicznej Onet.

"W treści zawarto informację, że na koncie mailowym odbiorcy rzekomo odnotowano podejrzane logowanie, dlatego – aby zweryfikować, czy było to realne zagrożenie - użytkownik poproszony jest o kliknięcie w podany w wiadomości link" - przekazała NASK.

Dodano, że w rzeczywistości odbiorca wiadomości odsyłany jest na stronę internetową, której głównym zadaniem jest kradzież wrażliwych informacji: loginu i hasła do poczty elektronicznej.

NASK ostrzega przed próbami wyłudzenia danych dostępowych do portalu Allegro

Również w środę NASK ostrzegła przed próbami wyłudzenia danych dostępowych do portalu Allegro. Oszuści rozsyłają w tym celu fałszywe wiadomości o wystawieniu faktury oraz z linkiem do strony logowania.

Zespół CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej poinformował w środę, że odnotowuje nową kampanię phishingową, wymierzoną w użytkowników portalu Allegro.

"W treści rozsyłanych przez przestępców wiadomości e-mail znajduje się informacja o wystawieniu faktury oraz link prowadzący do fałszywej strony logowania" - przekazała Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Dodała, że w rzeczywistości celem oszustów jest wyłudzenie danych do logowania.

Kolejna kampania phishingowa wycelowana w klientów mBanku

Kolejne ostrzeżenie wydane przez NASK dotyczy kampanii phishingowowej wycelowanej w klientów mBanku. Oszuści namawiają do kliknięcia w podany w wiadomości link, który prowadzi do fałszywej strony mBanku i wyłudzają w ten sposób dane logowania do bankowości internetowej.

"Przestępcy w wysyłanych wiadomościach e-mail informują o wyrywkowej kontroli mającej ustalić, czy ostatnio wykonane transakcje były wynikiem oszustwa, czy też zostały wykonane przez użytkownika" - pisze NASK.

Sieć dodaje, że pod groźbą zawieszenia usług bankowości internetowej oszuści namawiają do kliknięcia w podany w wiadomości link, który prowadzi do fałszywej strony mBanku. "Oszustwo ma na celu wyłudzenie danych uwierzytelniających do bankowości internetowej" - poinformowano. (PAP)

autor: Marcin Chomiuk

mchom/ mark/ akub