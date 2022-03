Uzupełnienie zapasów gazu w Holandii może kosztować od 6 do 7 mld euro

fot. Johannes Ziegler Photo / / Shutterstock

Uzupełnienie zapasów gazu w Holandii może kosztować od 6 do 7 miliardów euro - powiedział we wtorek minister klimatu Rob Jetten. Zdaniem ministra, rząd przygotowuje się także na najgorszy scenariusz – całkowite wstrzymanie dostaw tego surowca z Rosji, co spowoduje konieczność odcięcia dostaw nawet całym regionom.

W poniedziałek rząd przedstawił plany zmniejszenia uzależnienia Niderlandów od gazu z Rosji. Częścią tych planów jest budowanie większych rezerw tego surowca, tak aby Holandia miała go wystarczająco dużo podczas następnej zimy.

Minister klimatu powiedział w programie Op1, wyemitowanym we wtorek w telewizji publicznej, iż zapełnienie magazynów będzie kosztowało dodatkowe miliardy euro, albowiem obecne ceny gazu są rekordowo wysokie.

Celem rządu jest jednak wypełnienie ich w 90 procentach, co jest zgodne z rekomendacjami Komisji Europejskiej - mówił Jetten.

Minister udzielił również wywiadu dziennikowi „Algemeen Dagblad”, w którym powiedział, iż po raz pierwszy rząd rozważa także całkowity brak dostaw gazu z Rosji.

„W najgorszym scenariuszu cała gmina lub prowincja może zostać odcięta od gazu” - powiedział w wywiadzie dla dziennika “Algemeen Dagblad” Jetten.

Jak przypomina „AD” ponad 20 proc. dostaw tego surowca pochodzi z Rosji.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek (PAP)

apa/ drag/