Uzgodniono przepisy o „czasowej ochronie” uchodźców z Ukrainy

Państwa Unii Europejskiej zgodziły się na wprowadzenie przepisów o „czasowej ochronie” uchodźców uciekających przed wojną z Ukrainy. W czwartek porozumieli się w tej sprawie ministrowie spraw wewnętrznych krajów członkowskich na spotkaniu w Brukseli.

„Historyczna decyzja Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. UE zapewni tymczasową ochronę osobom uciekającym przed wojną z Ukrainy. UE jest zjednoczona, aby ratować życie!” – napisała na Twitterze unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson.

Historic decision in #JHA right now; the EU will give temporary protection to those fleeing the war in 🇺🇦 . The EU stands united to save lives! @GDarmanin