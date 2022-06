Uważaj na fałszywą kryptowalutę. ZłCoin nie istnieje

fot. JLStock / / Shutterstock

Specjalny zespół ds. cyberbezpieczeństwa KNF ostrzega przed oszustwem inwestycyjnym, w którym przestępcy podszywają się pod Ministerstwo Finansów. W internecie pojawiły się strony oferujące fałszywą walutę polskiego rządu – ZłCoin.

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego (CSIRT KNF) został utworzony przez KNF w celu prowadzenia koordynacji działań i wsparcia obsługi incydentów bezpieczeństwa w podmiotach rynku. Na oficjalnym twitterowym koncie zespołu pojawiło się ostrzeżenie przed próbą inwestycji w nieistniejącą walutę – ZłCoin.

Uwaga na kolejne oszustwo inwestycyjne, w którym cyberprzestępcy podszywają się pod @MF_GOV_PL i zachęcają do inwestycji w nową (nieistniejącą) walutę państwową. W rzeczywistości dokonanie rejestracji na fałszywej stronie i zainwestowanie środków grozi ich utratą. Bądźcie czujni! pic.twitter.com/tBGlWMTxmX — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) June 7, 2022

Kilka kont zaczęło zachęcać użytkowników sieci do inwestycji w ZłCoin – rzekomą walutę wydaną przez polski rząd. Ma ona być „walutą cyfrową polskiego złotego”. Na jednej ze stron widnieje nawet logo Ministerstwa Finansów. Jak informuje zespół CSIRT KNF, przestępcy podszywają się pod resort oraz polski rząd, oferując nieistniejącą walutę. W rzeczywistości chodzi o dokonanie rejestracji na fałszywej stronie.

Zobacz także Alerty BIK - ochrona przed wyłudzeniami już od 2 zł miesięcznie

Inwestycja ma przynosić do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Jedna z reklam sugeruje 20 tys. zysku z 900 zł zainwestowanych środków. Oznaczałoby to ponad 2120 proc. zysku w jeden miesiąc. W innym miejscu wabią zyskiem 15 tys. zł z 1000 zł inwestycji. To stopy zwrotu, które już powinny zapalić czerwoną lampkę ostrzegawczą. Zwłaszcza jeśli nie mówią nic o ryzyku.

Kolejne to domeny na których, przestępcy liczą na rejestrację i wpłacanie środków. Heroinplan.pl czy Carilloni.pl to zdecydowanie nie rządowe domeny. W dodatku na reklamach pojawiają się znane postacie m.in. Elona Muska, mające uwiarygadniać potencjał dużych zysków. To znana techniki opisane w artykule „Uważaj, gdzie lokujesz pieniądze! Tak działają fałszywe platformy”.

Konfiguracja zachęt, aby wyłudzić środki i dane osobowe kończy się na krótkotrwałej promocji dotyczącej darmowej rejestracji. Dokonanie rejestracji na fałszywej stronie i zainwestowanie środków grozi ich utratą – ostrzega zespół CSIRT KNF.

Na początku roku 2022, PKO BP zarejestrował nazwę PLCoin oraz logo. Mają one być oficjalnymi znakami towarowymi przyszłych rozwiązań opartych o technologię blockchain. Więcej o tym w artykule „Cyfrowa waluta od PKO BP?”.