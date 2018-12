Uwaga na "tanie domki w Zakopanem"

Wymarzony widok na góry, bogate wyposażenie apartamentu, a przy tym kusząca, dość niska cena? Kombinacja takich parametrów oferty turystycznej, szczególnie w szczycie sezonu, powinna wzbudzić naszą czujność - może bowiem doprowadzić do bezpowrotnej utraty pieniędzy.

Przed połaszeniem się na ofertę, która jest nad wyraz okazyjna, ostrzega policja. Przyzwyczailiśmy się już, że podobne alerty pojawiają się zwykle przed szczytem sezonu letniego i zimowego, kiedy kurorty wypoczynkowe odnotowują zwiększone zainteresowanie noclegami w górach czy nad morzem. Wśród tysięcy dostępnych ofert są i te, za którymi bynajmniej nie stoi udany "sylwester pod Tatrami" czy "święta na Helu", ale oszustwo polegające na wyłudzeniu pieniędzy.

Policja na bazie otrzymywanych w przeszłości zgłoszeń od poszkodowanych, uczula: oferty, które stwarzają wrażenie wręcz zbyt pięknych, żeby były prawdziwe, powinny obudzić naszą podejrzliwość. W ofertach, których celem jest kradzież pieniędzy, pojawiają się wszystkie obietnice, na które liczy ofiara - doskonałe warunki, niska cena i dostępne terminy.

Jak działają oszuści?

powtarzalny: zainteresowany ogłoszeniem turysta wpłaca pieniądze na poczet zaliczki i od tego momentu kontakt z nim się urywa. Ogłoszenie dotyczy przy tym często wirtualnego, nieistniejącego pensjonatu.

Niestety z każdym kolejnym sezonem oszuści są coraz lepiej przygotowani i stosują nowe metody wyłudzania pieniędzy. Policja odnotowuje przypadki podszywania się pod istniejące hotele. Hakerzy podmieniają np. numer konta bankowego na internetowej stronie właściciela obiektu noclegowego, przejmując wpłacane przez turystów środki. Część oszustów sili się też na podrabianie stron internetowych innych hoteli czy pensjonatów, tak by były do nich łudząco podobne. Oczywiście i tam do wpłat poleca się numer konta bankowego złodzieja.

Jak nie dać się nabrać?

Mając świadomość, że oszuści stosują coraz to nowe metody wyłudzania pieniędzy i katalog potencjalnych scenariuszy rozszerza się, policja ma jedną główną radę - warto poświęcić czas na dokładne sprawdzenie oferty, którą wybieramy.

O czym warto pamiętać, szukając turystycznego noclegu:

nie czekajmy z rezerwacją na ostatnią chwilę - pośpiech nie sprzyja ostrożności,

nie bądźmy naiwni - superoferty mogą być pułapką,

sprawdzajmy obiekt, którym jesteśmy zainteresowani - zweryfikujmy jego oferty na innych portalach, sprawdźmy lokalizację (czy podany adres naprawdę istnieje) i zdjęcia w Google Maps,

korzystajmy z rekomendacji znajomych i osób, którym ufamy, a które wcześniej sprawdziły dany obiekt,

bądźmy szczególnie czujni, gdy na stronie WWW podano zbyt mało informacji - np. tylko numer telefonu,

każdą działalność możemy zweryfikować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - warto to zrobić,

nie zgadzajmy się na inne formy płatności zaliczki niż przelew, w tym na transakcje z udziałem podmiotów pośredniczących,

przed przelaniem zaliczki poprośmy o wystawienie faktury lub paragonu za nią - radzi policja; odmowa lub opór po drugiej stronie powinny wzbudzić naszą czujność;

na wszelki wypadek zachowujmy całą korespondencję prowadzoną z obiektem - okaże się przydatna, jeśli pojawią się problemy.

Lista metod wyłudzania pieniędzy, którymi posługują się oszuści, jest niestety dłuższa. Schematy działania złodziei opisujemy w artykule "Wakacyjne oszustwa. Na co uważać, żeby nie stracić pieniędzy?".

MW