Utrzymanie studenta coraz droższe. Wydatki są o 500 zł wyższe niż w 2019 roku

fot. Gorodenkoff / Shutterstock

Średnie utrzymanie studenta wzrosło o 500 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem. 23 proc. przyszłych absolwentów wskazuje, że chce zarabiać powyżej 10 tys. zł.

W Polsce studenci stanowią liczną grupę - 1 265 269 osób kształciło się na polskich uczelniach pod koniec 2019 roku według statystyk przedstawionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Utrzymanie studenta coraz droższe

Wydatki na utrzymanie studenta wzrosły o ponad 500 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem z 2122,99 zł do 2652,95 zł. Płaca minimalna w 2020 roku wynosi 2600 zł, przeciętne wydatki studentów są więc o kilkadziesiąt złotych wyższe. Natomiast ponad połowa studentów wskazuje, że wydaje do 2 tys. zł miesięcznie, czytamy w raporcie "Portfel Studenta" przygotowanym przez Związek Banków Polskich.

– Podstawowe wydatki każdego studenta nie zmieniają się od lat, jednak ciągły wzrost cen

powoduje, że studenci płacą więcej. Składowe miesięcznego rachunku studenta to przede

wszystkim zakwaterowanie, czesne za studia (w przypadku studiów niestacjonarnych), komunikacja miejska oraz wyżywienie – czytamy w raporcie ZBP.

/ fot. Raport: Portfel studenta 2020 / Związek Banków Polskich

Wśród miesięcznych wydatków studenta najbardziej ruchomą zmienną jest czesne - w przypadku studentów niestacjonarnych. Wysokość opłaty za studia uzależniona jest m.in. od rodzaju uczelni, wybranego kierunku oraz miasta, w którym położony jest uniwersytet, czytamy w raporcie.

Przykładowo ceny studiów ekonomicznych na uczelniach publicznych wahają się od 2300 zł (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) do 3950 zł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) za jeden semestr. Z kolei na uczelniach niepublicznych amplituda wysokości czesnego jest jeszcze większa i waha się od 1710 zł (Akademia Humanistyczno-Ekonomicznej w Łódź) do 6400 zł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie).

/ fot. Raport: Portfel studenta 2020 / Związek Banków Polskich

Wysokość opłaty za najtańsze miejsce w pokoju w domu studenckim na przestrzeni ostatnich 4 lat wzrosła z 315 zł do 500 zł według danych w raporcie "Portfel studenta". Oprócz zakwaterowania oraz opłat za studia sporą część budżetu studenci przeznaczają na żywność i alkohol (około 18,85 proc.), na jedzenie na mieście (około 8,9 proc.) oraz karnet na siłownię.

Ryż, chleb i keczup to podstawa

Studenci wśród pięciu podstawowych produktów spożywczych wymieniają: chleb, mleko, ryż, jogurt owocowy oraz ketchup. W zależności od miasta ceny wymienionych artykułów mogą różnić się nawet o kilka złotych - w Słupsku bochenek chleba można kupić za 1,90 zł, dla porównania we Wrocławiu trzeba zapłacić 3,99 zł.

/ fot. Raport: Portfel studenta 2020 / ZBP

Ceny żywności stale rosną. W sierpniu wysokość opłat za towary i usługi wzrosła o 2,9 proc. w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku, wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny.

Marzenia studentów - więcej niż 10 tys. zł "na rękę"

23 proc. studentów planuje zarabiać więcej niż 10 tys. zł miesięcznie "na rękę" za 10 lat. Z kolei tylko 4 proc. żaków wskazało, że chciałoby otrzymywać wypłatę do 4 tys. zł na miesiąc. Najwięcej studentów (24 proc.) oczekuje, że ich zarobki ukształtują się w pomiędzy 4000 a 6000 zł netto.

/ fot. Raport: Portfel studenta 2020 / ZBP

– Powyżej 250 zł miesięcznie potrafi zaoszczędzić aż 47% młodych Polaków w wieku 18-24 lata, przy czym 15% odkłada kwotę nawet powyżej 500 zł. Co czwarta z badanych osób oszczędza średnio kwoty pomiędzy 100 a 250 zł, zaś co piąty między 50 a 100 zł. W podziale według płci wyłania się obraz nieco bardziej oszczędnych mężczyzn niż kobiet - jedynie 5% panów deklaruje, że w ogóle nie oszczędza, co jest odsetkiem o połowę mniejszym niż w grupie ankietowanych kobiet. Poziom oszczędności miesięcznych powyżej kwoty 250 zł deklaruje 40% studiujących mężczyzn, przy 35% deklaracji kobiet – czytamy w raporcie "Portfel studenta".

DF