Duże banki zapowiedziały weekendowe przerwy. Lepiej wypłacić gotówkę wcześniej

BNP Paribas, Santander Bank Polska, Getin Bank, Santander Consumer Bank, Bank Polskiej Spółdzielczości, Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe zapowiedziały przerwy techniczne w trakcie weekendu. Klienci muszą przygotować się na utrudnienia zawiązane m.in. z logowaniem do aplikacji bankowej oraz wypłatą gotówki z bankomatów.

W najbliższy weekend prace techniczne będą przeprowadzane w siedmiu bankach. Pierwsze utrudnienia rozpoczną się piątek w kilku instytucjach.

Przerwa techniczna w Aliorze i T-mobile

Już w piątek osoby posiadające rachunek w Alior Banku oraz T-Mobile Usługi Bankowe mogą spodziewać się utrudnień podczas korzystania z bankowości elektronicznej - banki zapowiedziały prace serwisowe, które rozpoczną się w piątek (9 października) o godzinie 23:00 i potrwają do godziny 6:00 w sobotę (10 października). Podczas przerwy technicznej niedostępny będzie serwis bankowości internetowej oraz mobilnej.

Nie działa BNP Paribas?

Również w piątkowy wieczór rozpocznie się przerwa techniczna w BNP Paribas. Klienci banku, zarówno indywidualni, jak i biznesowi od godziny 22:00 w piątek (9 października) do godziny 2:00 w sobotę (10 października) nie zalogują się do bankowości internetowej BiznesPl@net, GOmobile Biznes oraz BNP Paribas Connect Host to Host.

Prace serwisowe w Getin Banku

Kolejnym bankiem, który zaplanował prace modernizacyjne na piątek jest Getin. Przerwa techniczna rozpocznie się w piątek (9 października) o godzinie 23:30 i potrwa do godziny 8:00 w sobotni poranek (10 października). W trakcie prac serwisowych klienci banku nie zalogują się do bankowości internetowej oraz mobilnej.

Przerwa techniczna w BPS

Bank Polskiej Spółdzielczości zapowiedział przeprowadzenie prac serwisowych w nocy z soboty na niedzielę. Klienci nie skorzystają z bankowości internetowej pomiędzy godziną 21:00 w sobotę (10 października) a godziną 12:00 w niedzielę (11 października).

Dodatkowo od soboty (10 października) od godziny 16:00 do 16:00 następnego dnia (11 października) BPS nie będzie uczestniczył w rozliczeniach natychmiastowych Express Elixir, informuje Bank Polskiej Spółdzielczości w komunikacie prasowym na stronie internetowej.

Nie działa Santander Bank Polska?

Klienci Santander Banku Polska w niedzielę (11 października) od północy do godziny 6:00 muszą liczyć się z utrudnieniami podczas korzystania z bankowości elektronicznej. W tym czasie niedostępny będzie serwis internetowy oraz aplikacja mobilna. Dodatkowo od północy do godziny 4:00 w niedzielną noc mogą wystąpić przerwy podczas dokonywania płatności telefonem i przez internet oraz przy wypłacie gotówki z bankomatów oraz korzystaniu z wpłatomatów.

Prace serwisowe w Santander Consumer Banku

Podczas najbliższego weekendu w nocy z 10 na 11 października w godzinach 23:30 - 04:00 klienci Santander Consumer Banku nie skorzystają z usług dostępnych za pośrednictwem bankowości internetowej oraz mobilnej. Bank w tym czasie będzie przeprowadzał prace techniczne.