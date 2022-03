"Utrata miejsc pracy w Rosji jest dla Auchan ważniejsza niż utrata życia na Ukrainie"

Wygląda na to, że utrata miejsc pracy w Rosji jest ważniejsza od utraty życia na Ukrainie - napisał w niedzielę na Twitterze Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy. Jeśli Auchan ignoruje zamordowanie 139 ukraińskich dzieci, zignorujmy Auchan i wszystkie ich produkty - dodał.

Kułeba odniósł się w ten sposób do słów prezesa Auchan Yves'a Claude'a, który przyznał wcześniej, że "wycofanie się z Rosji oznaczałoby utratę miejsc pracy, a nie osiągnięcie pokoju".

Szef ukraińskiej dyplomacji wezwał również do bojkotu sieci hipermarketów Alcampo, sieci hipermarketów branży budowlanej Leroy Merlin oraz sieci sklepów sportowych Decathlon, które nie wycofały się z objętej sankcjami Rosji.

Apparently, job losses in Russia are more important than the loss of life in Ukraine. If Auchan ignores 139 Ukrainian children murdered during this month of Russian invasion, let us ignore Auchan and all their products. Boycott @AUCHAN_France @alcampo @Leroymerlinfr @Decathlon pic.twitter.com/ZuLqbYwVgs