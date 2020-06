Ustawa wiatrakowa do korekty

PGE chce budować farmy wiatrowe i fotowoltaiczne na terenie Kompleksu Bełchatów

PGE chce na terenie Kompleksu Bełchatów rozbudować istniejącą farmę wiatrową oraz wybudować nowe farmy wiatrowe i fotowoltaiczne - poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Potencjał nowych turbin wiatrowych szacuje się na 100 MW, co wymaga ok. 140 mln euro, a szacunkowy potencjał fotowoltaiki to również 100 MW, co wymaga ok. 70 mln euro.