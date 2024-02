Ustawa o Radzie Mediów Narodowych ma być gotowa. Ale na uchwalenie poczekamy

Ustawa o Radzie Mediów Narodowych jest gotowa. Wydaje mi się, że jej uchwalenie będzie możliwe dopiero po tym, jak prezydent Andrzej Duda nie będzie już prezydentem - powiedziała w środę wiceszefowa MKiDN Joanna Scheuring-Wielgus.

Scheuring-Wielgus pytana na antenie TVP Info o to, co z ustawą o Radzie Mediów Narodowych, odpowiedziała: "Ustawa jest gotowa, trwają dyskusje nt. w ogóle podejścia do mediów publicznych i zmiany".

"Nawet, jeżeli zostanie to poddane pod dyskusję, bo chcemy, żeby to było szeroko dyskutowane, szczególnie przez ekspertów, ekspertki, ludzi, którzy się na tym znają, a nie polityków, wydaje mi się, że uchwalenie tego, będzie możliwe, dopiero po tym, jak prezydent Andrzej Duda nie będzie już prezydentem" - oceniła.

Na pytanie, czy ten projekt będzie przedstawiany dopiero po wyborach prezydenckich, czy wcześniej, odparła: "Wydaje mi się, że będzie wcześniej, natomiast dla MKiDN są ważne dwie inne ustawy - ustawa o zawodzie artysty, to powinno być wprowadzone i nad tym pracujemy, ale również dyrektywy unijne, których PiS nie wprowadziło".

Rada Mediów Narodowych to organ powołujący i odwołujący zarządy i rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Rada pełni także funkcję doradczą w zarządzaniu mediami publicznymi. Została utworzona w 2016 r.

W skład Rady wchodzą trzy osoby wybierane przez Sejm i dwie powoływane przez prezydenta spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby parlamentarne lub poselskie tworzone przez ugrupowania, których przedstawiciele nie wchodzą w skład Rady Ministrów (kluby opozycyjne). Kadencja członka Rady trwa 6 lat. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

