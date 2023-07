Ustawa o 800+ nie trafi dziś do Sejmu? Minister oskarża opozycję

Senat zdecydował o ustawie podwyższającej świadczenie 500 plus do 800 zł Ustawa podwyższająca świadczenie 500 plus do 800 zł została w środę ponownie skierowana do senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. W trakcie debaty zgłoszono poprawki. Jedna z nich zakłada, że wzrost świadczenia będzie dotyczył rodzin, w których chociaż jedna osoba pracuje.