Ustawa dotycząca płatności uzupełniającej przyjęta przez Senat bez poprawek

Senat w czwartek nie zgłosił poprawek do ustawy dotyczącej płatności uzupełniającej. Wprowadza ona dodatkową dopłatę do płatności bezpośrednich, co zwiększy dochody rolników. Na ten cel jest 400 mln zł.

W czwartek Senat przyjął uchwałę o poparciu bez poprawek nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Uchwalone przepisy pozwolą na wypłatę dodatkowych środków rolnikom w ramach dopłat bezpośrednich już od kampanii 2022 r. Płatność ta, wraz z płatnością redystrybucyjną (dodatkową), pozwoli na zwiększenie średniej kwoty wsparcia ponad średnią UE w małych i średnich gospodarstwach (od 3 do 30 ha użytków rolnych) dla ponad 60 proc. rolników. Przyznawanie płatności planowane jest również po 2022 r., co zostanie uwzględnione w nowych przepisach przygotowywanych w związku z potrzebą wdrożenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Z rządowych szacunków, że opłata dodatkowa wyniesie ok. 40-41 zł na hektar. Dopłatą tą zostanie objęte ponad 1 mln rolników tj. ok. 60 proc. gospodarstw. Co do zasady uzupełniająca płatność podstawowa będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych, w szczególności do zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych. Szczegółowe warunki przyznawania oraz wysokość stawki płatności zostaną określone w rozporządzeniu.

Nowe przepisy mają wejść w życie 15 marca 2022 r. Termin ten odpowiada dacie rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie płatności w kampanii 2022 r. (PAP)

autor: Marek Siudaj

