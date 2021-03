Ustawa dezubekizacyjna. Liczne odwołania od decyzji o obniżeniu emerytur

PPK daje dwa razy więcej, niż dostaje

Polski Fundusz Rozwoju podsumował ponad półtora roku działania pracowniczych planów kapitałowych: wartość ich aktywów to 3,44 mld zł. Z tego 1,78 mld zł to efekty wpłat pracowników, a reszta to składki od pracodawców i dopłaty z budżetu - informuje "Dziennik Gazeta Prawna" we wtorek.