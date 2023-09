Ustawa covidowa niezgodna z Konstytucją? NIK składa wniosek do TK

AFERA RESPIRATOROWA Janusz Cieszyński o mocnym raporcie NIK: Nie będę się chował za immunitetem Jestem absolutnie przekonany, że wszystko, co robiliśmy w trakcie pandemii było zgodne z prawem - powiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, odnosząc się do raportu NIK ws. działań rządu w czasie pandemii. Zapowiedział, że " jeżeli będą w tej kwestii jakieś sprawy kierowane do sądu" to nie będzie się "chował się za immunitetem".