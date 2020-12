Uspokojenie na CD Projekcie. "Cyberpunka" dwie twarze

fot. CD Projekt Red / www.cyberpunk.net

Wtorkowa sesja przyniosła uspokojenie na akcjach CD Projektu. Wciąż nie cichną echa nieudanego debiutu gry na konsolach, z drugiej strony oceny wersji na PC ulegają systematycznej poprawie.

Wzrostem o 2,7 proc. otworzył wtorkową sesję na GPW CD Projekt. Później zieleń nieco wyblakła, godzinę po starcie sesji spółka wciąż notowała jednak 2-proc. wzrosty. To zupełnie inny początek dnia niż wczoraj, gdy tuż po starcie sesji akcje CD Projektu traciły nawet przeszło 25 proc. Już jednak w trakcie poniedziałkowego handlu widać było pewną poprawę, po porannym tąpnięciu CD Projekt zakończył bowiem dzień "tylko" 7,6 proc. pod kreską.

Wczorajsze wahania świetnie obrazują trudności inwestorów związane ze znalezieniem wyceny adekwatnej do obecnej sytuacji spółki. Z jednej strony nieudana premiera na konsole podkopała reputację spółki i negatywnie wpłynie na sprzedaż (szerzej pisaliśmy o tym we wczorajszej relacji). Z drugiej wersja na PC zbiera coraz lepsze recenzje. Odsetek pozytywnych ocen na Steam - ze 175 tys. recenzji - to 79 proc. Dla graczy, którzy spędzili w grze ponad 10 godzin to jednak już 84 proc. W wielu recenzjach gracze zaznaczają, że tytuł jest lepszy od "Wiedźmina 3" i że ma ogromny potencjał.

Trwa swego rodzaju przeciąganie liny pomiędzy pesymistami i optymistami. Warto przytoczyć np. poranny komentarz analityków DM mBanku. - Zgodnie z wcześniejszym komunikatem, Zarząd poinformował o planowanych okresach wydawania kolejnych poprawek do gry. Naszym zdaniem obecnie kurs akcji CDR dyskontuje mniej niż 20 mln sprzedanych sztuk Cyberpunk 2077 w ciągu 12 miesięcy, co jest zbyt konserwatywnym założeniem - czytamy.

Na drugim biegunie znajduje się konsolowa recenzja jednego z najważniejszych portali w branży - IGN. Okraszona ona została oceną 4/10, uwagę szczególnie zwraca jednak jeden akapit. - Jeżeli obecnie Twoją jedyną opcją grania w "Cyberpunka 2077" jest podstawowa wersja konsol starej generacji, zdecydowanie sugerujemy rezygnację z zakupu gry do momentu, kiedy wiele gigantycznych problemów z nią nie zostanie rozwiązane. Jeżeli grę już kupiłeś i masz doświadczenia podobne do naszych, absolutnie powinieneś zgłosić się po zwrot pieniędzy. Wersje na PS4 i xBox One nie są po prostu w akceptowalnym dla gracza stanie i przykro nam, że tak wielu ludziom zrujnowało to pierwsze doświadczenie z "Cyberpunkiem". Jeżeli bowiem ta gra działa, to jest to fantastyczny RPG - napisano w recenzji.

Zarząd nie podaje liczb

Przypomnijmy, że we wczorajszym oświadczeniu zarząd CD Projektu przeprosił za wygląd gry na konsolach starej generacji oraz zapowiedział, że nie będzie robił problemów ze zwrotami. W ciągu kolejnych 7 dni zostanie wydany kolejny hotfix do Cyberpunk 2077. W styczniu i lutym przewidziane jest wydanie dwóch dużych patchów do gry. Zarząd uważa, że poprawki pozwolą na eliminację większości błędów, problemów z optymalizacją oraz poprawią grafikę Cyberpunk 2077 na konsolach poprzedniej generacji.

W poniedziałek po południu miała także miejsce telekonferencja, na której zarząd przyznał, że skoncentrował się na dowiezieniu ustalonej daty premiery "Cyberpunk 2077" i jednocześnie zignorowane zostały doniesienia o słabym działaniu gry na konsolach poprzedniej generacji. Konkretnych danych - np. o zwrotach, bądź sprzedaży popremierowej - spółka jednak ujawnić nie chciała, czym dodatkowo nie ułatwiła procesu wyceny zamieszania inwestorom. Dane mają pojawić się przed świętami.

Warto dodać, że przecena akcji CD Projektu rozpoczęła się jeszcze przed premierą. W ubiegły poniedziałek akcje CD Projektu wyznaczyły historyczne maksima na poziomie 464,2 zł. Na wczorajszej sesji momentami płacono za te same papiery 238,5 zł. Dziś kurs ustabilizował się w okolicy 300 zł. Notowania w ciągu doby odbiły zatem o przeszło 20 proc., z drugiej strony wciąż pozostają o 1/3 niższe niż przed tygodniem.

Adam Torchała