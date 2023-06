Polska to prawdziwy paczkoland - jesteśmy branżowym prymusem w Europie. Wartość rynku e-commerce to grube miliardy złotych

Jak informuje tegoroczny raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej, polski rynek usług pocztowych pozostaje istotną i innowacyjną częścią polskiej gospodarki. Nad Wisłą było najwięcej samoobsługowych automatów paczkowych na mieszkańca w Europie, a motorem napędowym rynku jest branża kurierska, która odpowiada na zapotrzebowanie ze strony branży e-commerce.

fot. Thomas Frey / / FORUM

Na koniec maja Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) opublikował doroczny „Raport o stanie rynku pocztowego w 2022 roku”, który pokazał najważniejsze dane dotyczące polskiej branży. W 2022 r. Polacy wysłali 1,956 mld przesyłek kurierskich, paczek pocztowych i listów, co oznacza wzrost wolumenu o zaledwie 1,1 proc. względem 2021 r., ale szczegóły pokazują, że branża kurierska ma się z czego cieszyć, bo ciągle rozwija się w dwucyfrowym tempie.

Kurierzy na równi z listonoszami

W 2022 roku usługą, która - podobnie jak w latach ubiegłych - była najliczniej wykorzystywana przez Polaków, były przesyłki listowe. Przyjęto ich do obrotu 895,9 mln sztuk, co oznacza spadek o 8,2 proc. w stosunku do 2021 roku. Wygenerowały one 3,54 mld zł przychodu, czyli więcej o 3,6 proc. rdr.

UKE, „Raport o stanie rynku pocztowego w 2022 roku”

Tuż za nimi, z coraz mniejszą stratą, były przesyłki kurierskie, których nadano łącznie 893,9 mln sztuk. To oznacza wzrost o 15,2 proc. w stosunku do roku 2021. W sumie przychody tego segmentu sięgnęły 9,6 mld zł i były większe o 17 proc. rdr.

Wartość całego polskiego rynku usług pocztowych (14,4 mld zł) w roku 2022 wzrosła w stosunku do roku 2021 o prawie 1,5 mld złotych, osiągając stopę wzrostu 11,4 proc. Wzrost ten kolejny rok osiągnął wartość dwucyfrową i przekroczył wskaźnik stopy wzrostu (PKB 5,1 proc.) całej polskiej gospodarki – informuje raport.

UKE, „Raport o stanie rynku pocztowego w 2022 roku”

„Najważniejszym czynnikiem wzrostu był, podobnie jak w latach poprzednich, wzrost przychodów z przesyłek kurierskich spowodowany niezmiennie rosnącymi wolumenami przesyłek zawierających towary nabywane przez konsumentów w transakcjach e-commerce. Pomimo już znacznej wartości polski rynek usług pocztowych posiada perspektywy dalszego rozwoju” - napisali autorzy raportu.

Spadki wolumenów na rynku usług listowych są związane głównie z cyfryzacją i wynikają z ograniczania wysyłek korespondencji transakcyjnej, takiej jak wyciągi bankowe, rachunki i faktury. Przesyłki te są wypierane przez rozwiązania cyfrowe i elektroniczną wymianę danych i dokumentów czy aplikacje mobilne – napisał w komentarzu Janusz Konopka, prezes Speedmail, największego alternatywnego operatora pocztowego w Polsce.

W odniesieniu do rekordowego wzrostu wolumenu przesyłek kurierskich w roku 2020/2019 (44,2 proc.) w roku 2022 rynek osiągnął bardzo dobrą dynamikę wzrostu w stosunku do roku 2021. Biorąc więc pod uwagę wielkość polskiego rynku kurierskiego, mimo zauważalnego spadku dynamiki rozwija się on nadal pomyślnie.

E-commerce i miliard przesyłek rocznie na horyzoncie

Według raportu „Gemius „E-commerce w Polsce 2022” mimo problemów rok 2022 był kolejnym, który branża e-commerce może zaliczyć do udanych. Zwiększona podczas pandemii popularność zakupów w sieci utrzymała się, a osoby, które rozpoczęły korzystanie ze sklepów online, pozostały przy tej formie. Wartość polskiego rynku e-commerce szacowano w 2022 roku na ok. 90-110 mld zł.

Pandemiczne lata 2020-2021 były pod tym względem rekordowe, kiedy ten segment rynku zwiększył swoje przychody skokowo aż o 3 mld zł (wzrost skumulowany o 58,2 proc.) przy wzroście wolumenu dostarczonych przesyłek o ponad 335 mln sztuk w stosunku do 2019 roku (wzrost skumulowany o 76,0 proc.).

Chociaż aż tak ogromne tempo wzrostu okazało się trudne do utrzymania w kolejnym roku, to przyrosty osiągnięte w tym segmencie rynku w roku 2022 są również znaczące, zwłaszcza biorąc pod uwagę znoszenie obostrzeń pandemicznych i pojawienie się znacznych trudności makroekonomicznych – informuje raport.

Jeżeli potwierdzą się prognozy wzrostu wartości polskiego rynku e-commerce opracowane na podstawie publikacji PwC Polska pt. ”Perspektywy rozwoju e-commerce w Polsce w latach 2018-2027", to wolumen przesyłek kurierskich w ciągu najbliższych kilku lat może wzrosnąć nawet do wartości rzędu 1-1,1 mld przesyłek.

UKE, „Raport o stanie rynku pocztowego w 2022 roku”

Na tę informację uwagę zwrócą szczególnie inwestujący w branżę e-commerce i takie spółki, jak Allegro, Shoper, Answear, ale także ci lokujący pieniądze w rynek firm kurierskich, czyli np. notowany na giełdzie w Amsterdamie InPost. Jak informuje raport UKE, 7 największych pod względem wolumenu i przychodów operatorów świadczących usługi w segmencie przesyłek kurierskich posiadało w 2022 roku odpowiednio 98,8 proc. udziału w wolumenie ogółem oraz 97,6 proc. udziału w przychodach.

Kraina automatów paczkowych

Według cytowanego w publikacji UKE raportu Last Mile Experts “Out of home delivery in Europe 2022”, w Polsce było najwięcej w Europie punktów odbioru dostaw poza miejscem zamieszkania adresata.

UKE, „Raport o stanie rynku pocztowego w 2022 roku”

Raport UKE pokazuje na dowód liczby, które mówią, że w 2022 r. w Polsce było 26,7 tys. automatów paczkowych, z czego 19,3 tys. to były paczkomaty InPostu. Ogólna liczba automatów zwiększyła się kilkukrotnie względem przedpandemicznego 2019 r. InPost to lider w ilości zamontowanych w Polsce paczkomatów, a nasz kraj był państwem, w którym znajdowała się największa liczba samoobsługowych automatów paczkowych w stosunku do liczby mieszkańców. Biorąc to pod uwagę, autorzy Last Mile Experts napisali, że "Polska może być opisywana jako jako kraina automatów paczkowych", albo bardziej dosłownie "paczkomatoland".

Na stabilnym poziomie potaje natomiast liczba placówek pocztowych Poczty Polskiej, które spełniają tym samym rządowe kryteria o placówce w każdej gminie, jednej placówce na 6 tys. mieszkańców na terenie gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz jednej placówce na 85 km2 w gminach wiejskich.

UKE, „Raport o stanie rynku pocztowego w 2022 roku”

Wartość polskiego rynku usług pocztowych nieustannie rośnie, a tempo tego wzrostu znacznie przekracza tempo rozwoju całej polskiej gospodarki. Szczególnym okresem w historii tego rozwoju były lata 2020-2021, czyli czas ograniczeń pandemicznych, które dla wolumenu handlu e-commerce oraz związanym ściśle z nim wolumenem zrealizowanych przesyłek kurierskich stanowił okres szczególnie sprzyjających warunków do wzrostu, konkluduje raport.

Rok 2022 był rokiem, w którym te sprzyjające warunki uległy osłabieniu. Z jednej strony zniesiono zasadnicze obostrzenia pandemiczne, natomiast z drugiej strony pojawiły się czynniki zewnętrzne mające negatywny wpływ na skłonność konsumentów do zakupu towarów - niepewność co do dalszej sytuacji geopolitycznej oraz gospodarczej, a także odczuwalny wzrost poziomu cen dóbr konsumpcyjnych (inflacji). (…) Biorąc więc pod uwagę wielkość polskiego rynku kurierskiego, mimo zauważalnego spadku dynamiki, rynek ten rozwija się nadal pomyślnie – czytamy we wnioskach.