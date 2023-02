NBP: Usługi odroczonej płatności jak kredyt konsumencki. Z nadzorem KNF

Usługi odroczonej płatności (buy now - pay later) są w praktyce kredytem konsumenckim, a więc powinny podlegać nadzorowi KNF. Nie powinno się iść na kompromis regulacyjny - upominają pracownicy Departamentu Systemu Płatniczego NBP P. Pisany i T. Gromek.

"Warto zadbać, aby usługi BNPL były świadczone w Polsce w reżimie kredytu konsumenckiego przez instytucje podlegające (od 2024 r., zgodnie z ustawą antylichwiarską) nadzorowi KNF. Należy zwalczać wszelkie próby arbitrażu regulacyjnego w tym zakresie. Ponadto regulator i nadzorca w swojej praktyce musi brać pod uwagę specyfikę BNPL oraz ryzyka o charakterze społecznym (pętla zadłużeniowa, ryzyka dla prywatności czy też kwestia etycznego wykorzystania danych w szerokim kontekście)" - napisali pracownicy NBP w artykule dla Obserwatora Finansowego.

"Jeśli spojrzeć na istotę i mechanizm BNPL, to można nawet bronić tezy, iż powinien on stać się kwalifikowaną formą kredytu konsumenckiego z dodatkowymi, specyficznymi wymogami (dostosowanymi do innowacyjnych kanałów dystrybucji na odległość), lecz w żadnym razie wymogi te nie powinny być łagodniejsze niż w przypadku tradycyjnego kredytu konsumenckiego" - dodano.

Pod artykułem wskazano, że autorzy wyrażają własne opinie, a nie oficjalne stanowisko NBP.

Autorzy przytaczają opracowania organizacji branżowych (obejmujące jedynie część segmentu BNPL dobrowolnie raportującą skalę działalności) oraz Allegro (czołowej platformy e-commerce rozwijającej w Polsce usługi BNPL) które sugerują, że całkowita wartość finansowania uzyskanego przez konsumentów w ramach szeroko rozumianego BNPL mogła sięgnąć w Polsce w 2022 r. 6 mld zł.

"BNPL jest obecnie kluczowym zjawiskiem kształtującym rynek niebankowego kredytu konsumenckiego w Polsce" - napisano.

