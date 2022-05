Usługi finansowe online. Komisja Europejska proponuje surowsze regulacje

fot. NAAN / / Shutterstock

Komisja Europejska proponuje zmiany w obowiązujących obecnie przepisach unijnych dotyczących sprzedaży konsumentom usług finansowych online. Zmiany mają wzmocnić praw konsumentów i ułatwić transgraniczne świadczenie usług finansowych na jednolitym rynku.

Rynek ten znacznie się zmienił, biorąc pod uwagę cyfryzację sektora i nowe rodzaje usług finansowych, które powstały po przyjęciu przepisów w ich pierwszej wersji w 2002 r. Zmiany te uległy dodatkowemu pogłębieniu w okresie pandemii Covid-19, kiedy istotnie wzrosła liczba zawieranych transakcji internetowych.

W ciągu ostatnich 20 lat dostawcy usług finansowych i konsumenci przestali korzystać z faksów, o których mowa w dyrektywie, a na rynkach pojawiły się nowe podmioty (takie jak spółki z branży technologii finansowych) z nowymi modelami biznesowymi i nowymi sieciami dystrybucji (np. usługi finansowe sprzedawane przez internet).

"Konsumenci coraz częściej korzystają z usług online, również jeśli chodzi o finanse. To jest pozytywna tendencja. Musimy jednak zadbać o to, by przepisy nadążały za tymi najnowszymi tendencjami. Konsumenci potrzebują jasnych informacji oraz zabezpieczeń na wypadek, gdy coś pójdzie nie tak jak należy" - wskazała wiceszefowa KE Viera Jourova.

Co zakłada projekt

Projekt zakłada łatwiejszy dostęp do prawa odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy o świadczenie usług finansowych na odległość. Aby ułatwić korzystanie z tego prawa, przedsiębiorcy, którzy oferują sprzedaż drogą elektroniczną, będą musieli udostępnić przycisk umożliwiający odstąpienie od umowy. Ponadto przedsiębiorca będzie zobowiązany do przesłania powiadomienia o prawie do odstąpienia od umowy, jeżeli informacje udzielane przed zawarciem umowy zostały otrzymane na mniej niż dzień przed zawarciem umowy.

We wniosku udoskonalono przepisy, na przykład w odniesieniu do komunikacji elektronicznej, nakładając na sprzedawcę obowiązek wcześniejszego przekazania określonych informacji, w tym adresu e-mail przedsiębiorcy, wszelkich potencjalnych kosztów ukrytych lub ryzyka związanego z daną usługą finansową.

Informacje będą musiały być umieszczone w widocznym miejscu na ekranie. KE proponuje też przepisy dotyczące korzystania z wyskakujących okienek lub odnośników.

Umowy o świadczenie usług finansowych mogą być złożone i trudne do zrozumienia, w szczególności jeśli są negocjowane na odległość. Wniosek zobowiązuje przedsiębiorców do stworzenia rzetelnych i przejrzystych systemów internetowych oraz do udostępniania odpowiednich wyjaśnień w przypadku stosowania narzędzi internetowych (np. zautomatyzowane doradztwo lub czaty). Przepisy te wzmacniają również pozycję konsumenta, wprowadzając możliwość zwrócenia się o interwencję człowieka, jeżeli interakcja z wspomnianymi narzędziami internetowymi nie jest w pełni zadowalająca.

W odniesieniu do umów o usługi finansowe zawieranych na odległość zastosowanie będą miały surowsze kary w przypadku powszechnie występujących naruszeń transgranicznych. Maksymalna kara wynosić będzie co najmniej 4 proc. rocznego obrotu.

Wniosek Komisji zostanie teraz rozpatrzony przez Radę i Parlament Europejski.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

