Za zakupy w Empiku zapłacisz telefonem bez podchodzenia do kasy

fot. materiały prasowe / Empik

Empik jako pierwszy wprowadza usługę umożliwiającą samodzielne płatności za zakupy w aplikacji mobilnej. Premium Pay&Go pozwala na własnoręczne zeskanowanie produktu oraz zapłacenie w specjalnym punkcie na terenie sklepu.

Nowość w salonach Empik – usługa Premium Pay&Go. Klienci za wybrane produkty zapłacą w specjalnych punktach płatności po wcześniejszym zeskanowaniu kodu QR inicjującego płatność w aplikacji mobilnej. Kupujący samodzielnie zapłacą za zakupy bez konieczności korzystania z kasy. Płatność odbywa się automatycznie za pośrednictwem podpiętej do konta karty płatniczej.

Z nowej usługi Premium Pay&Go korzystać mogą użytkownicy posiadający pakiet Empik Premium oraz Empik Premium Free. Paragon za zakupy dostępny jest w aplikacji mobilnej. Natomiast klienci, którzy chcą otrzymać go w papierowej formie, muszą poprosić obsługę o wydrukowanie. Empik zapowiada również dodanie w przyszłości opcji płatność Blik, Apple Pay oraz Google Pay.

– Cały proces, od momentu zeskanowania produktu aż do potwierdzenia płatności, jest niezwykle sprawny i zajmuje od kilku do kilkunastu sekund. To pierwsze tak innowacyjne rozwiązanie wśród dużych sieci handlowych w Polsce i powiew przyszłości w zakresie dokonywania zakupów w salonach stacjonarnych. Z czasem usługa będzie rozwijana o szereg dodatkowych funkcji, takich jak dokładna lokalizacja poszukiwanego produktu w salonie i nawigowanie do regału – mówi Bartek Sobczak, dyrektor rozwoju w Empik.com

Początkowo usługa Premium Pay&Go będzie w 10 salonach Empik w czterech miastach w Polsce.

Warszawa (Westfield Arkadia, Złote Tarasy, Wola Park, CH Janki),

Wrocław (CH Magnolia Park),

Szczecin (Galeria Galaxy),

Kraków (Park Handlowy Zakopianka),

Opole (CH Karolinka),

Poznań (CH Poznań Plaza),

Łódź (CH Port Łódź).

Od połowy grudnia zakupy z aplikacją mobilną Empik będą możliwe w 40 kolejnych salonach, m.in. w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Koszalinie, Lublinie, Olsztynie, Radomiu, Rzeszowie, Tarnowie czy Toruniu. Natomiast od początku 2021 r. usługa będzie wdrażana na większą skalę w kolejnych punktach w Polsce.

DF