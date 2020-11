Od wtorku urzędy pracują zdalnie

Pracownik chory na Covid-19, na kwarantannie lub w izolacji. Najważniejsze informacje

Powrót do pracy pracownika, który przeszedł zakażenie Covid-19 rodzi coraz więcej wątpliwości wśród pracowników i pracodawców. Czy pracownik, który zakończył kwarantannę, może bezpiecznie wrócić do pracy? Z jakimi wiąże się to obowiązkami? Czy trzeba wykonać test kontrolny i czy pracodawca powinien za niego zapłacić?