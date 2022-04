Urzędnicy odchodzą do sektora prywatnego. Kuszą ich wyższe zarobki i łatwiejsze awanse

Strach przed zaległościami i brak zastępstwa. Co druga osoba pracowała na kwarantannie

Blisko co druga osoba w Polsce pracująca z domu wykonywała swoje obowiązki podczas kwarantanny – wynika z raportu Pracuj.pl. Co czwarta osoba z tej grupy musiała to robić, ponieważ wymagał od niej tego przełożony. Choć obowiązek izolacji został zniesiony po ponad dwóch latach, wciąż brakuje przepisów regulujących pracę zdalną.