Urlopy macierzyńskie będą dłuższe? Minister rodziny komentuje

800+. Niektórzy rodzice dostali tylko 500 złotych. Premier Tusk odniósł się do sprawy Każda polska rodzina otrzyma 800 plus w pełnym wymiarze, jeśli należy jej się to świadczenie - zapewnił w poniedziałek premier Donald Tusk. Dodał, że jeżeli w tej sprawie doszło do urzędniczego nieporozumienia i kwota świadczenia została zmniejszona, rodzicom zostanie wypłacone wyrównanie.