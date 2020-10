Program Antykryzysowy: Urlopowe wyjazdy Polaków. "Odkryliśmy Polskę na nowo"

Jak wyglądał w tym roku sezon wakacyjny w Polsce? Gdzie wyjeżdżaliśmy i na ile dni? Jaki wpływ na tegoroczne rezerwacje miał bon turystyczny i czy rzeczywiście pomógł on stanąć na nogi branży turystycznej? Czy planujemy już wyjazdy zimowe i gdzie zamierzamy udać się w tym czasie? I jak może wyglądać końcówka roku w polskiej turystyce? O tym wszystkim opowie nam Tomasz Piszczako, prezes Travelist.pl.

- Niewątpliwie ten rok dla całej branży będzie ciężkim rokiem. Nie chcę użyć słowa „dramatycznym”, choć na pewno w marcu czy w kwietniu tak to wyglądało, że przed nami koniec świata. Całe szczęście wakacje trochę tę turystykę podratowały. Natomiast mając na względzie niepewność, która istnieje, to, że nie wiemy co się wydarzy za dwa tygodnie, jeśli chodzi o liczbę zakażeń i to, na co apetyt będą mieli Polacy. Ta niepewność sprawia, że to jest bardzo ciężki rok dla tej branży. I myślę, że w tym kontekście decyzja o tym, że został wprowadzony bon turystyczny w dużej mierze – nie chcę powiedzieć, że uratowała, ale wspomogła podniesienie tej branży z kolan - mówi Tomasz Piszczako, prezes Travelist.pl.

- Polacy odkryli Polskę na nowo. Patrzyliśmy na profil rezerwacji i profil tego, czego nasi klienci poszukiwali i oczywiście jak zwykle największą popularnością w okresie letnim cieszyło się morze, plaża, lasy, kurorty, które mamy na polskim wybrzeżu. Około 40 proc. rezerwacji, których klienci dokonali u nas w okresie wakacyjnym, to były właśnie pobyty nad morzem - mówi Tomasz Piszczako.

Rozmowy możecie posłuchać również w wersji podcastowej.

JS