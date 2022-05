Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi? Niektórzy mogą znacznie przedłużyć sobie wakacje

/ Shutterstock

Urlop wypoczynkowy wynosi z reguły od 20 do 26 dni, jednak w niektórych zawodach pracownicy mogą liczyć na więcej wolnego od pracy w ciągu roku. Sprawdzamy, kto dysponuje jakim wymiarem urlopu.



Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Jest on uzależniony w danym roku od kilku czynników, m.in. stażu pracy, lat dotychczasowej edukacji (ukończonych jej etapów) oraz przysługujących ustawowych dodatkowych dni urlopu.

Przepisy Kodeksu pracy regulują zasady związane z udzielaniem dni wolnych. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 152 jest on płatny, nieprzerwany oraz coroczny. Pracownik ma prawo wykorzystać dni wolne w częściach, jednak co najmniej raz przerwa od obowiązków powinna trwać 14 dni kalendarzowych. Nie może również zrzec się urlopu.

Wymiar urlopu – co wlicza się do stażu pracy?

Liczba dni urlopu wypoczynkowego uzależniona jest od stażu pracy. Osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę na pełny etat otrzymają 20 dni wolnego, zaś dłuższy urlop mogą zaplanować pracownicy, którzy przepracowali w ramach umowy o pracę (i byli zatrudnieni na pełen etat) więcej niż 10 lat. Zgodnie z Kodeksem pracy wtedy wymiaru urlopu wynosi 26 dni w danym roku kalendarzowym.

Urlop wypoczynkowy – ile dni wolnego w 2022 r.? Liczba dni urlopu wypoczynkowego Staż pracy 20 dni Mniej niż 10 lat 26 dni Co najmniej 10 lat

Okres zatrudnienia to jeden z kluczowych elementów wpływających na liczbę dni urlopu wypoczynkowego dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jednak nie tylko to wpływa na długość stażu pracy. Przepisy Kodeksu pracy wskazują, że wlicza się w to także czas trwania nauki – dolicza się do niego odpowiednią liczbę lat uzależnioną od rodzaju posiadanego wykształcenia:

ukończenie szkoły zasadniczej lub równorzędnej szkoły zasadniczej – nie więcej niż 3 lata ,

, średniej szkoły zawodowej – nie więcej niż 5 lat ,

, średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata ,

, szkoły policealnej – 6 lat ,

, szkoły wyższej – 8 lat.

Wymienione okresy edukacji nie podlegają sumowaniu. Oznacza to, że pracownik, który ukończył studia na uczelni wyższej będzie mieć doliczone 8 lat stażu pracy (a nie 8 lat plus 4 lata nauki w liceum). W takiej sytuacji wystarczy przepracować 2 lata na podstawie umowy o pracę, aby wymiar urlopu wypoczynkowego zwiększył się do 26 dni w ciągu roku. Do wyliczenia stażu wykorzystuje się okres przypadający na najwyższy poziom wykształcenia osiągnięty przez zatrudnioną osobę.

Do stażu pracy wliczają się również inne sytuacje. Należy do nich okres, w którym pracownik zatrudniony był na podstawie umowy zlecenie, od której odprowadzane były składki ZUS, a także okres przebywania na urlopie wychowawczym, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, odbywania studiów doktoranckich (nie więcej niż 4 lata) oraz pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego.

Urlop a służba wojskowa

Przy obliczaniu stażu pracy może pojawić się pytanie, czy okres służby wojskowej jest brany pod uwagę. Zgodnie z obowiązującymi przepisam zalicza się on do okresu zatrudnienia, tym samym wpływa na wysokość stażu pracy.

“Pracownikowi, który w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy” – czytamy w artykule 120 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Urlop wypoczynkowy – dla kogo?

Dodatkowo określonym grupom przysługuje więcej płatnych dni wolnych. Z dłuższego urlopu mogą skorzystać:

osoby z niepełnosprawnościami – 10 dodatkowych dni w ciągu roku,

pracownicy socjalni – 10 dodatkowych dni raz na dwa lata po pięciu latach stażu w zawodzie,

sędziowie i prokuratorzy – 6 dni dodatkowych dni w roku po 10 latach pracy, po 15 latach dodatkowe 12 dni w roku,

inwalidzi wojenni i kombatanci – dodatkowe 10 dni w roku,

nauczyciele – łącznie 35 dni urlopu w ciągu roku (jeżeli w szkole, w której pracują, nie są przewidziane ferie zimowe).

Osoby zatrudnione na połowę etatu mają prawo do 10 lub 13 dni płatnego urlopu wypoczynkowego w zależności od stażu pracy u danego pracodawcy.

Urlop wypoczynkowy dla nauczycieli

Jedną z grup, która może liczyć na dłuższy urlop wypoczynkowy są nauczyciele. Mają oni prawo do wykorzystania dodatkowych dni wolnych w trakcie trwania ferii zimowych oraz wakacji. Z kolei nauczyciele zatrudnieni w szkołach, w których nie jest przewidziana przerwa zimowa oraz letnia, otrzymują 35 dni urlopu na każdy rok kalendarzowy.

Nauczyciele akademiccy mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni roboczych.

Urlop wypoczynkowy pracownika socjalnego

Z dłuższego odpoczynku mogą skorzystać także pracownicy socjalni. W ich przypadku przepisy ustawy o pomocy społecznej przewidują urlop wypoczynkowy w wymiarze 30 lub 36 dni w zależności od stażu pracy. Na liczbę tę składa się podstawowy wymiar urlopu oraz 10 dodatkowych dni wolnych, które przysługują raz na dwa lata.

Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, w powiatowym centrum pomocy rodzinie, do którego obowiązków należy praca socjalna lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych.

Jest jednak pewien warunek otrzymania dodatkowego wolnego. Ustawa przewiduje jeden wymóg dotyczący okresu zatrudnienia – pracownik musi przepracować nieprzerwanie i faktycznie 3 lata.

Urlop wypoczynkowy pracowników służby celnej

Dłuższy urlop wypoczynkowy dostępny jest dla osób zatrudnionych w służbie celnej. Dla tej grupy zawodowej dodatkowe dni wolne wyliczane są w inny sposób niż np. w przypadku nauczycieli oraz pracowników socjalnych. Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od okresu zatrudnienia.

Po pięciu latach pracy osoba zatrudniona nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego dłuższego o jeden dzień. W każdym kolejnym roku wymiar urlopu zwiększa się o jeden dzień, aż do momentu osiągnięcia 12 dni. Łącznie pracownicy służby celnej mogą wykorzystać 38 dni wolnych w ciągu roku (po przepracowaniu odpowiedniej liczby lat).

Urlop wypoczynkowy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości

Dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługuje także przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie i prokuratorzy mogą otrzymać więcej dni wolnych, które ustalane są w dwóch wariantach w zależności do okresu zatrudnienia. Przepisy przewidują, że przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości mają do dyspozycji urlop wypoczynkowy o 6 dodatkowych dni roboczych dłuższy. Prawo do urlopu pracownicy nabywają po 10 latach pracy. Natomiast sędziowie i prokuratorzy ze stażem pracy powyżej 15 lat otrzymają o 12 dni wolnych więcej, niż przewiduje Kodeks pracy.

Urlop wypoczynkowy w służbach mundurowych

Urlop wypoczynkowy dla mundurowych może być nawet o 13 dni dłuższy. Wyższy wymiar urlopu dotyczy policjantów, którzy osiągnęli określony wiek, staż służby lub pracują w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Decyzję o zwiększeniu liczby płatnych dni wolny w ciągu roku może podjąć także szef resortu spraw wewnętrznych. Uzasadnieniem mogą być szczególne właściwości służby.

Urlop wypoczynkowy dla żołnierzy

Więcej dni urlopu wypoczynkowego mogą otrzymać także żołnierze. Dodatkowy wypoczynek przysługuje w zależności od stopnia szkodliwości warunków, w których pracują. Podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego może być zwiększony o 5, 7, 10 lub 15 dni. Natomiast jeżeli żołnierz zajmuje stanowisko o szczególnej właściwości, to przysługuje mu takich dni 10 lub 15.

Innym kryterium wpływającym na dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego jest staż w czynnej służbie wojskowej. Po 15 latach służby pracownik otrzyma 5 dni dodatkowego specjalnego urlopu, po 20 latach - 10 dni, a po 25 latach - 15 dni. Natomiast 12 bonusowych dni otrzyma żołnierz, który piastuje stanowisko pracownika naukowego, naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub badawczo-technicznego.

DF