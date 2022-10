Urlop rodzicielski. Tylko 1 proc. biorących stanowią ojcowie

fot. Nataliabiruk / / Shutterstock

Na przestrzeni ostatnich lat sporo się zmieniło w podejściu ojców do opieki nad dziećmi i do obowiązków domowych. Ale wciąż jest duuużo do zrobienia. Pokazuje to najnowszy raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pt. " Tata 2022 Raport z badania polskich ojców".

We wszystkich badaniach Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, w których pojawia się pytanie o to, kto jest wsparciem dla dzieci i młodzieży w Polsce, wynik jest bardzo podobny: na pierwszym miejscu młodzi ludzie wskazują matkę, następnie kolegów lub przyjaciół, a dopiero na trzecim miejscu tatę. Tymczasem polscy ojcowie są coraz bardziej świadomi i chcą angażować się w wychowanie dzieci oraz rozwój relacji z dzieckiem i rodziną. Jednak potrzebują do tego odpowiedniego wsparcia. W nowym raporcie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę „Tata”, którego pierwsza edycja miała miejsce w 2014 r., przygląda się najważniejszym zmianom w świadomości ojców po ośmiu latach.

Autorką badania jest Joanna Włodarczyk socjolożka, badaczka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

Przeczytaj także Urlop ojcowski we własnej firmie? Nie trzeba zawieszać działalności

Co myśli polski tata?

Celem badania przeprowadzonego w kwietniu i maju 2022 roku było: poznanie postaw ojców w Polsce dotyczących podziału zadań związanych z wychowaniem dziecka między matkę i ojca; uzyskanie wiedzy na temat podziału obowiązków między rodzicami w zakresie opieki nad dzieckiem; poznanie skali korzystania przez ojców z urlopów opiekuńczych – ojcowskich i rodzicielskich oraz przyczyn, dla których z nich nie korzystają oraz uzyskanie wiedzy na temat trudności rodzicielskich, na jakie trafiają ojcowie w Polsce.

Co ciekawe, najbardziej konserwatywną światopoglądowo grupą są ojcowie w wieku 18–20 lat. Istotnie częściej niż ojcowie w wieku 31–40 lat uważają, że to mama powinna zajmować się pielęgnacją niemowlęcia, a tata – uprawianiem sportów. Ponadto częściej też wskazują mamę jako osobę odpowiedzialną za pomoc dziecku w nauce, kontakty z nauczycielami oraz opiekę nad chorym dzieckiem.

E-book Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Finanse? Zdaniem taty - to głównie jego odpowiedzialność

Nadal też duża część ojców (63,1%) prezentuje stereotypowe myślenie, uważając, że zabezpieczenie materialne rodziny spoczywa głównie na ich barkach. Widać tutaj potrzebę włączenia narracji dotyczącej podziału odpowiedzialności za utrzymanie rodziny między kobietę i mężczyznę, by odciążyć mężczyzn w tym poczuciu, które może być dla nich ciężarem.

Urlopy dla ojców - wciąż niedocenione

Nie wszyscy ojcowie biorą urlop ojcowski, choć jest on w 100% płatny i trwa tylko 2 tygodnie. Promocja urlopu i pokazywanie pozytywnego wpływu spędzanego czasu na budowanie silnej i stabilnej więzi i relacji między dzieckiem a ojcem jest konieczna, aby więcej ojców rozumiało ten fakt. Potrzebna jest też komunikacja do matek i pracodawców, ponieważ respondenci deklarują, że nie biorą urlopu z braku potrzeby w domu lub ze względu na zbyt wiele obowiązków w pracy. 60,4% ojców uzasadnia, że nie skorzystali z kolei z urlopu rodzicielskiego, gdyż to matka dziecka chciała wykorzystać cały dostępny rodzicom urlop. Pomóc w zmianie mogą planowane zmiany w 2022 dotyczące wprowadzenia dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, które będzie mógł wykorzystać tylko tata, bez możliwości przekazania mamie.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Zmiany wymaga również uproszczenie zapisów dotyczących urlopów w kodeksie pracy. Przede wszystkim w zakresie zwiększania świadomości i edukacji w kontekście różnych urlopów, które przysługują ojcu po narodzinach dziecka. Dodatkowo warto rozważyć zmiany nazewnictwa świadczeń opiekuńczych, gdyż zasiłek dla ojców z tytułu urlopu ojcowskiego lub rodzicielskiego nazywa się “zasiłkiem macierzyńskim” - mówi Joanna Włodarczyk, autorka raportu.



Urlopy dla ojców Ponad połowa ojców (61,9%) dzieci urodzonych w roku 2010 lub później (n = 920) skorzystała z urlopu ojcowskiego. Istotnie rzadziej na urlop ojcowski poszli ojcowie 51+ (29,7%) niż respondenci z pozostałych grup wiekowych. Wśród powodów, z których nie zdecydowali się na urlop ojcowski (wyk. 9), najwięcej ojców wskazywało brak takiej potrzeby w domu (31,1%), brak możliwości wzięcia urlopu w związku z formą zatrudnienia lub obowiązkami w pracy (22,9%) i chęć pracy (17,4%). Z kolei według deklaracji respondentów z urlopu rodzicielskiego skorzystało 55,2% ojców dzieci urodzonych w roku 2013 i później (n = 482). Co jest zaskakujące, ponieważ w przeciwieństwie do urlopów ojcowskich ten odsetek nie ma zupełnie potwierdzenia w danych administracyjnych. Według danych ZUS jedynie 1% osób biorących urlop rodzicielski stanowią ojcowie. Być może wysoki odsetek odpowiedzi twierdzących wynika z trudności w odróżnieniu urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego (mimo wytłumaczenia w ankiecie). W kwestii tego urlopu zdecydowanie najczęstszą przyczyną nieskorzystania z niego (64,0%) była chęć matki do wzięcia całego urlopu rodzicielskiego. Kolejne odpowiedzi mają znacząco niższe odsetki i wskazują na chęć pracy ojca (11,2%), brak możliwości wzięcia urlopu w związku z formą zatrudniania lub obowiązkami w pracy (7,6%) i brak potrzeby w domu (5,3%; wyk. 10).

Podział obowiązków wciąż do poprawki

Aż 85% ojców, którzy wzięli udział w badaniu, uważa, że matka i ojciec w podobnym stopniu powinni rozmawiać z dzieckiem o jego problemach, a ważne decyzje dotyczące dziecka rodzice powinni podejmować wspólnie (83,7%).

Opowiadają się za równym podziałem zadań we wszystkich obszarach związanych z opieką nad dzieckiem, jednak przede wszystkim przy zabawie (81,6%) i pomocy w nauce (78,2%). Ponadto co trzeci ojciec widzi głównie odpowiedzialność matki w kwestii przygotowania posiłków dla dziecka (28,2%) i pielęgnacji niemowlęcia (31,2%). Jedyny obszar zarezerwowany dla ojca to uprawianie sportów z dzieckiem (28,3%).

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Wielu ojców przygotowywało się do rodzicielstwa poprzez rozmowę z partnerką (82,2%) oraz z rodziną/przyjaciółmi (75,7%). Pozytywnym trendem, który należy wzmacniać, jest też coraz częstsze korzystanie ze szkół rodzenia i warsztatów przez ojców, co nie zmienia faktu, że wciąż to mniej niż 1/3 wszystkich ojców. Szczególnie ważne wydaje się zwrócenie uwagi na najmłodszych ojców w wieku 18-20 lat, którzy wskazują na wyzwanie w przejściu z roli nastolatka do roli ojca.

Wśród trudności związanych z rodzicielstwem, niezmiennie króluje zmęczenie i brak czasu dla siebie oraz brak cierpliwości wobec dziecka. Jednocześnie blisko 9% ojców czuje osamotnienie – brakuje im wsparcia ze strony rodziny lub przyjaciół w sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Ważne, by w takich momentach mieli oni możliwość porozmawiania z innymi ojcami. Dlatego ważne jest tworzenie przestrzeni do rozmowy dla ojców, że są osoby, które idą podobną rodzicielską ścieżką i że można z nimi porozmawiać.

Na szczególną uwagę zasługuje powiększająca się liczba ojców, która łączy swoje ojcowskie trudności z brakiem pozytywnych wzorców z własnego dzieciństwa. Wzrost świadomości ojców co do wpływu doświadczeń z własnego dzieciństwa wskazuje na silną potrzebę stworzenie oferty dla ojców (obecnie oferta dostępna jest głównie dla matek), która pozwoli im przepracować własne dzieciństwa i w konsekwencji zadbać o siebie i być w lepszym kontakcie z dzieckiem.

Duże zmiany w prawie pracy. Prześwietlamy nowe uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców Nadchodząca nowelizacja Kodeksu pracy zapewni pracownikom szerszą ochronę i dodatkowe dni wolne, z kolei na pracodawców zostaną nałożone nowe obowiązki. Na jakie zmiany trzeba się przygotować? Kto na nich zyska? Wyjaśniamy. Urlop opiekuńczy, nowe zwolnienia od pracy, zmiany w sposobie wykorzystania urlopu rodzicielskiego oraz elastyczna organizacja pracy dla rodziców - to planowane zmiany w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem, które zaczną obowiązywać już od sierpnia w związku z potrzebą implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów wynikających z unijnych dyrektyw...

Źródło: informacja prasowa