Urlop dla przedsiębiorców. Rząd zajmie się nim na najbliższym posiedzeniu

Polska w Prokuraturze Europejskiej. "Przełomowy krok dla polskiego wymiaru sprawiedliwości" Minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Adam Bodnar poinformował w piątek, że podpisał dokumenty o przystąpieniu Polski do Prokuratury Europejskiej. "Przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej to przełomowy krok dla polskiego wymiaru sprawiedliwości" - podkreślił Bodnar.