Upadłość konsumencka na płaskowyżu. W portfelach kredytowych jednak gorzej

Przybywa ludzi w Wielkiej Brytanii, ale to głównie efekt imigracji, nie przyrostu naturalnego W roku 2036 populacja Wielkiej Brytanii osiągnie 73,7 mln, co oznaczać będzie wzrost o 6,6 mln - czyli o 9,9 proc. - w stosunku do stanu z 2021 r., przy czym aż 6,1 mln z tego przyrostu będzie efektem imigracji - podał w prognozie urząd statystyczny ONS.