Upadłość Getin Noble Banku a frankowcy. Zmieniły się reguły gry - kredytobiorcy znaleźli się w trudnej sytuacji

Getin Noble Bank był jednym z najbardziej „ufrankowionych” banków na polskim rynku. Był także instytucją, która często gościła na salach sądowych. Kredytobiorcy wytoczyli bankowi ponad 10 tys. spraw. Ogłoszenie o upadłości oznacza dla konsumentów dalsze komplikacje.

fot. photostock360 / / Shutterstock

20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Syndykiem masy upadłościowej został Marcin Kubiczek, prowadzący także sprawę innej instytucji z byłej „stajni” Leszka Czarneckiego – Idea Banku.

„Z praktycznego punktu widzenia najistotniejszą wynikającą z tego okolicznością jest rozpoczęcie biegu 30 dniowego terminu na zgłoszenie syndykowi wszelkich wierzytelności względu Getin Noble Bank SA. Szczególnie istotne jest to dla posiadaczy tzw. kredytów frankowych i to bez względu na to, czy weszli już oni w spór sądowy z Getin Noble Bank, czy też tego nie uczynili” – wskazuje Andrzej Zarzecki, członek zarządu Kancelarii Prosperitas.

„Zgłaszanie wierzytelności jest postępowaniem niemal w pełni zinformatyzowanym, tego rodzaju zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem witryny internetowej tzw. Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wszelkie osoby posiadające swoje zobowiązanie w upadłym bank winny skontaktować się ze swoim adwokatem bądź radcą prawnym celem analizy swojej sytuacji i zgłoszenia wierzytelności” – dodaje Andrzej Zarzecki.

Toczące się postępowania zostaną wstrzymane

Eksperci wskazują, że toczące się przed sądami postępowania cywilne o unieważnienie umów kredytowych i zwrot rat kredytowych z mocy prawa będą wstrzymane, więc frankowcy będą musieli dochodzić swoich roszczeń przed sądem upadłościowym i syndykiem masy upadłości.

„Od dziś droga do dochodzenia unieważnienia kredytu przed sądem powszechnym jest zamknięta. Frankowcy od teraz mają 30 dni na dokonanie w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ) zgłoszenia wierzytelności, mocą którego dojdzie do rozliczenia wzajemnych roszczeń. Ważne, by na tym etapie nie popełnić błędów, ponieważ prawo upadłościowe daje prawo tylko do jednokrotnego potrącenia wzajemnych roszczeń. Spóźnione potrącenie będzie niestety niedopuszczalne” – wskazuje Bartosz Sierakowski, radca prawny Kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy.

„Po ogłoszeniu upadłości reguły gry totalnie się zmieniają, ponieważ postępowania cywilne, w których frankowcy są powodami, z mocy prawa będą zawieszone. To zawieszenie będzie oznaczało wstrzymanie jakichkolwiek czynności i wówczas należy ten dotychczasowy wysiłek procesowy przekierować na tory postępowania upadłościowego” - wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Bartosz Sierakowski.

„Będzie trzeba dokonać zgłoszenia wierzytelności. Takie zgłoszenie wierzytelności następnie będzie rozpatrywał zarówno syndyk, jak również sędzia-komisarz, sąd upadłościowy, jeżeli pojawią się zażalenia, sprzeciwy do listy wierzytelności” – dodaje Sierakowski.

Sprawy frankowców Getin Noble Bank trafią do jednego sądu upadłościowego i jednego syndyka. Od jego interpretacji kwestii nieważności umów kredytowych zależeć będą dalsze losy kredytobiorców. Jak wskazuje ekspert, wydłuży to postępowanie.