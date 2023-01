Upadłość GO Sport. Dokonano ważnej transakcji

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja – spółka pełniąca funkcję syndyka Go Sport Polska poinformowała, że została sfinalizowana transakcja sprzedaży całego majątku Go Sport. Nabywcą jest SportsDirect. com Poland - poinformował syndyk w komunikacie prasowym.

fot. KWS / / Bankier.pl

"SportsDirect. com Poland należy do notowanej na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Frasers Group, posiadającej sieć sklepów w ponad dwudziestu krajach, w tym w Polsce" - napisano.

Wskazano, że w związku z realizacją transakcji sprzedaży masa upadłości pozyskała blisko 30 mln zł brutto. Ponadto syndykowi udało się uzgodnić z nowym właścicielem pokrycie części kosztów związanych z zarządzaniem majątkiem Go Sport. Teraz przyjdzie czas na ustalenie listy wierzycieli oraz podział środków pomiędzy wierzycieli, w tym na rzecz pracowników.

"Upadłość GO Sport, jako podmiotu kontrolowanego przez Rosjan, była konsekwencją wpisania tej spółki na listę sankcyjną. Z dnia na dzień doszło do zamrożenia wszelkich jej aktywów, w tym całkowitego zamknięcia wszystkich sklepów i magazynów, a funkcję syndyka objęła spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (ZFR). Postępowanie upadłościowe wymagało nadzoru Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który musiał również wyrazić zgodę na transakcję" - napisano.

Sprzedaż GO Sport zamknięto przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia upadłości.

"Kluczowe w tak skomplikowanych postępowaniach jest tempo procedowania. Każdy kolejny miesiąc to setki tysięcy dodatkowych kosztów związanych z magazynowaniem i zabezpieczeniem aktywów objętych sankcjami" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym wiceprezes zarządu ZFR, Bartosz Sierakowski. (PAP Biznes)

alk/ ana/