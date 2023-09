UOKiK postawił zarzuty wielkim spółkom. Na liście Zalando, Booking i Travelist

UOKiK przeprowadził monitoring platform internetowych, sprawdzając, czy konsumenci są prawidłowo informowani o kwestiach wynikających z dyrektywy Omnibus i postawił spółkom Zalando, Booking i Travelist zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów, za co grozi kara do 10 proc. obrotu - poinformował Urząd w komunikacie.

fot. Mateusz Szymański / / Bankier.pl

UOKiK przypomniał, że od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe przepisy wynikające z dyrektywy Omnibus. Przepisy nakładają na działających w internecie przedsiębiorców nowe obowiązki informacyjne, np. podawanie numeru telefonu, informowanie czy i jak weryfikują udostępniane opinie, a w przypadku platform handlowych – wskazywanie, czy dana oferta pochodzi od przedsiębiorcy, czy od osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą. Wymagane jest również, by dostawcy internetowych platform handlowych w sposób jasny i zrozumiały wskazywali, jak podzielone są obowiązki związane z realizacją umowy zawieranej na platformie między nimi a dostawcami oferowanych produktów i usług.

"Pomimo wezwania przez Prezesa UOKiK do zmiany praktyk, trzech przedsiębiorców - Zalando, Booking i Travelist – nie wprowadziło zmian w komunikowaniu informacji konsumentom, ani nie wyraziło zamiaru ich wdrożenia. Klienci tych platform mogli nie być wyraźnie informowani, czy prezentowana oferta pochodzi od przedsiębiorcy, czy osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą oraz jaki jest podział obowiązków między platformą a sprzedającymi lub usługodawcami, co mogło utrudniać konsumentom podjęcie działań np. w przypadku reklamacji. Konsumenci mogli być pozbawieni dostępu do ważnych informacji, a w rezultacie możliwości świadomego zawierania transakcji na jasnych i przejrzystych zasadach" - napisano w komunikacie Urzędu. (PAP Biznes)

doa/ osz/