Uniwesytet Warszawski wykształci kadry dla energetyki jądrowej

W Polsce powstaną elektrownie atomowe, ale do ich obsługi potrzeba będzie specjalistów. Kadry dla sektora jądrowego wykształci m.in. Uniwersytet Warszawski. Umowa przewiduje m.in. rekomendacje spółki Polskie Elektrownie Jądrowe dla programu nauczania studentów.

Zgodnie z umową, PEJ przygotuje rekomendacje w zakresie treści nauczania, które w toku kształcenia pozwolą przyszłym absolwentom uzyskać wiedzę i umiejętności pożądane w sektorze energetyki jądrowej. Uniwersytet Warszawski będzie szkolić kadry przeznaczone tej dyscyplinie w ramach autorskiego kierunku studiów podyplomowych z zakresu energetyki jądrowej. Z kolei PEJ, jako inwestor w polskim programie jądrowym, zobowiązała się m.in. do przygotowania i prowadzania przez pracowników spółki wybranych zajęć edukacyjnych.

"Ludzie z PEJ będą prowadzić dla naszych studentów zajęcia z elementami praktycznymi, ale też wskazywać, jakie umiejętności powinni mieć ludzie, pracujący w energetyce jądrowej, np. inżynierskie czy menedżerskie" - wyjaśnił PAP dziekan Wydziału Fizyki UW prof. Dariusz Wasik. Jak podkreślił, studenci będą mogli odbywać odpowiednie praktyki. Będzie można ich przygotować do pracy w sektorze na etapie znacznie wcześniejszym, niż sama budowa elektrowni jądrowej - ocenił prof. Wasik.

Sektor jądrowy potrzebuje solidnie wykształconych ludzi

Przy okazji podpisania umowy, rektor UW prof. Alojzy Nowak podkreślał, że pierwsza bezpieczna dla środowiska energia to, albo energia ze źródeł odnawialnych, albo energia jądrowa. "Aby budować w Polsce sektor energetyki jądrowej potrzebni są ludzie o solidnym wykształceniu – to wykształcenie może zapewnić Uniwersytet Warszawski, a w szczególności Wydział Fizyki UW" – dodał.

W jego ocenie, współpraca biznesu z nauką jest kluczowa dla gospodarki. "Dobrze, że biznes chce mieć wpływ na kształcenie młodzieży, kadr, które potem znajdą zatrudnienie np. w powstających elektrowniach jądrowych. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się rozwijać i oprócz dydaktyki będziemy przy wsparciu PEJ realizować także projekty badawcze" – powiedział rektor UW.

Prezes PEJ Tomasz Stępień wskazał, że inwestycja w energetykę jądrową jest koniecznością i tę opinię podziela większość Polaków i decydentów. "To jest pierwszym warunkiem powodzenia tego typu projektów" - zauważył, dodając, że jest to przedsięwzięcie na dekady i budowa w Polsce od podstaw nowej gałęzi gospodarki. "Będziemy oferować część praktyczną do oferty dydaktycznej" - powiedział Stępień o umowie.

Polski projekt jądrowy na "dość zaawansowanym etapie"

Jak podkreślał, projekt jądrowy, który prowadzi PEJ jest na "dość zaawansowanym etapie", trwa proces wydawania decyzji środowiskowej, a spółka spodziewa się jej "szybkiego wydania" i równolegle przystępuje do prac projektowych.

Należąca w całości do Skarbu Państwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe ma przygotować proces inwestycyjny i pełnić rolę inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. PEJ będzie także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III+ oraz ich ewentualną eksploatację. Dla pierwszej lokalizacji na Pomorzu rząd wybrał technologię AP1000 firmy Westinghouse. Zgodnie z wnioskiem o decyzję środowiskową, w lokalizacji miałyby powstać trzy reaktory AP1000. Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej, pierwszy blok miałby ruszyć w 2033 r.(PAP)

