Uniwersytet Warszawski wszczyna postępowanie dyscyplinarne wobec Szafarowicza

Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Warszawskiego wszczyna postępowanie dyscyplinarne wobec Oskara Szafarowicza. Młody działacz PiS wypowiada się ostro w mediach społecznościowych i to właśnie zaniepokoiło uczelnię - informuje we wtorek portal Interia.pl.

Portal powołuje się na wpis Szafarowicza w mediach społecznościowych. "9 sierpnia 2023 r. zapadła decyzja o rozpoczęciu postępowania Komisji Dyscyplinarnej UW z perspektywą ukarania mnie z najostrzejszym relegowaniem z uczelni włącznie" - przywołuje wpis Szafarowicz Interia.pl.

"Gdy przeczytałem zarzut ("aktywność publiczna, w tym w mediach społecznościowych, nielicująca z godnością studenta"), gdy usłyszałem, że na studiach na UW to lepiej odpuścić sobie zaangażowanie w działalność w PiS, w manifestację przywiązania do patriotycznych wartości i konserwatywnych poglądów, że przed wyborami trzeba "symbolicznie napiętnować", to przez chwilę się zawahałem - kto tu jest szalony?" - podał Szafrowicz w mediach społecznościowych.

„Przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni, i gdy zobaczą kogoś przy zdrowych zmysłach, powstaną przeciw niemu mówiąc: Jesteś szalony, bo nie jesteś do nas podobny”



Gdy przeczytałem zarzut („aktywność publiczna, w tym w mediach społecznościowych, nie licująca z godnością… pic.twitter.com/mnEBJrTJxh — Oskar (@Szafarowicz2001) August 22, 2023

Jak pisze Interia, "młody działacz PiS znany jest z ostrego języka w mediach społecznościowych i to właśnie ten odcinek jego publicznej działalności zaniepokoił uczelnię przy Krakowskim Przedmieściu". Portal dodał, że zatrudniony w PKO BP, czyli państwowym banku, działacz prawicy zapewnił, że w swoim postępowaniu "ani krok się nie cofnie i nie ukorzy". "Zamiast płynąć z głównym nurtem akademickiej politycznej poprawności, popłynę pod prąd, może fale lewicowych cenzorów mnie nie zniosą na brzeg" - napisał w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że działacz Forum Młodych PiS ma 22 lata. Studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Dostał posadę w Krajowym Zasobie Nieruchomości. Współprowadzi program w Telewizji Republika. Zdobył też pracę w PKO BP jako specjalista w obszerze prezesa zarządu, pionie zarządzania personelem, w biurze zarządzania wartoscią pracownika, w zespole planowania i sprawozdawczości. W praktyce miał zajmować się pozyskiwaniem młodych pracowników - jak ustaliła Wirtualna Polska. PKO BP odmówiło komentarza.

KZN (spółka Skarbu Państwa), TV Republika i dodatkowo PKO BP.



Tak się nagradza za rządów #PiS. https://t.co/kHcNr2HdFv — Daria Brzezicka (@DBrzezicka) April 7, 2023

To on podał dane indentyfikujące ofiarę pedofila - syna posłanki PO Magdaleny Filiks- który później popełnił samobójstwo. Wpis usunął. Później jednak poinformował, że niczego nie żałuje, bo mógł "pomóc ofiarom jednoznacznie potępić tego pedofila".

Młody dzialacz pisowski Oskar Szafarowicz nagrodzony posadą w banku za ataki na posłankę Magdalenę Filiks. Dostał posadę specjalisty banku PKO BP!?

Jeśli takich specjalistów zatrudnia kontrolowany przez PiS bank, to może warto pomyśleć o swoich oszczędnościach? — Wanda Nowicka (@WandaNowicka) April 7, 2023

Ostatnio wdał się w dyskusję z Michałem Kołodziejczykiem, po tym jak ogłosił, że będzie kandydował z list Koalicji Obywatelskiej. Zarzucił kandydatowi do Sejmu, że AgroUnia "wytarzała w kapuście flagę Unii Europejskiej", a następnie przypomniał jego wypowiedź, że "Unia zdradziła rolników i należy rozważyć, czy z tej oszukańczej organizacji wystąpić". Kołodziejczak ripostował, że manipuluje on faktami i wypowiedziami. Zapowiedział pozwanie młodego działacza w trbie wyborczym.

