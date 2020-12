Unimot uruchamia program lojalnościowy dla inwestorów

Unimot

Unimot, notowany na GPW importer paliw ciekłych i gazowych, który inwestuje także w fotowoltaikę, rusza z programem lojalnościowym dla akcjonariuszy. Członkiem Unimot Klub+ może zostać każda osoba posiadająca co najmniej 100 akcji przez co najmniej 6 miesięcy.

Po Orlenie i Enerdze kolejna spółka związana z szeroko pojętym sektorem energii uruchamia swój program lojalnościowy dla akcjonariuszy. Tym razem zrobi to podmiot prywatny, czyli Unimot, obecny na polskiej giełdzie od 2012 r. (najpierw na NewConnect, na rynku głównym od 2017 r.).

Program Unimot Klub+ oferuje trzy poziomy członkostwa: RED+, SILVER+ oraz VIP+. Żeby wstąpić do Klubu i uzyskać poziom RED+ należy posiadać co najmniej 100 akcji przez co najmniej 6 miesięcy, poziom SILVER+ - co najmniej 500 akcji przez co najmniej 12 miesięcy, a poziom VIP+ - co najmniej 2000 akcji przez co najmniej 24 miesiące. Rejestracji do Unimot Klub+ można dokonać w każdym momencie, a weryfikacja i przyjęcie do Klubu odbywa się raz na miesiąc. Po pozytywnej weryfikacji akcjonariusz automatycznie uzyskuje status Członka Klubu na kolejne 6 miesięcy.

- Jestem niezwykle zadowolony mogąc ogłosić start naszego programu lojalnościowego. Poprzez Unimot Klub+ chcemy podziękować naszym lojalnym inwestorom i docenić za to, że przez długi czas są naszymi akcjonariuszami. Mam nadzieję, że program zostanie pozytywnie przyjęty, a nasi akcjonariusze chętnie będą do niego dołączać. Już teraz mogę zapewnić, że obecny kształt UNIMOT Klub+ to baza do jego dalszego rozwoju – nie zamierzamy spocząć na laurach w tym obszarze – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot SA.

Członkowie klubu Unimotu otrzymają dostęp do benefitów uzależnionych od poziomu członkostwa. Wśród benefintów znajdą się m.in. zniżka na instalację paneli fotowoltaicznych AVIA Solar, zniżka na instalację przydomową i gaz LPG, zniżki na dostęp do treści płatnych, konferencji i szkoleń czy ubezpieczenie NNW i OC.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji, za jedną akcję Unimotu płacono 31 zł. Jak łatwo policzyć, wejście na pierwszy poziom pakietu kosztuje przy obecnej cenie 3100 zł (+ koszt złożenia zlecenia w domu maklerskim), drugi to koszt 15 500 zł, a trzeci i najwyższy to 62 000 zł.

Partnerem Głównym Unimot Klub+ jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, którego członkowie mogą liczyć na obniżoną składkę członkowską w SII, zaś przy poziomach SILVER+ i VIP+ na jej zniesienie. Przy Unimot Klub+ spółka na chwilę obecną współpracuje z 3 biurami maklerskimi. Są to: Biuro Maklerskie Alior Banku, Dom Maklerski BOŚ, Santander Biuro Maklerskie. Do programu dołączyć będą mogli też klienci innych domów maklerskich, którzy w tym celu będą musieli jednak samodzielnie potwierdzić stan posiadanych akcji.

Zapisy do Unimot Klub+ ruszają 4 stycznia 2021 roku.

